EICMA 2021, le novità allo stand Benelli. L'intervista dal salone

Punta più alla sostanza che alla quantità per EICMA 2021. Alla fiera di Milano Benelli arriva con la nuova e attesissima TRK800 (mossa dal bicilindrico da 800 cc da 76,2 CV) e le novità della famiglia Leoncino: il nuovo 125, con l’inedito - in gamma - monocilindrico raffreddato a liquido da 12,8 CV e 10 Nm di coppia, e il bicilindrico da 754 cc per il Leoncino 800, anche in versione Trail, con 76,2 CV e 67 Nm di coppia. Le nuove Leoncino saranno disponibili a partire dalla prossima primavera nelle colorazioni grigio e verde.

Benelli a EICMA 2021: TRK 800

L’INTERVISTA Allo stand di Benelli (Padiglione 24, Stand E54) abbiamo fatto quattro chiacchiere con Gianni Monini, Italian Sales Manager di Benelli, che ci ha raccontato le principali novità presenti in fiera, e cosa riserva il futuro per le due ruote, sia sul fronte della tecnologia che della mobilità green.

Pubblicato da Redazione, 24/11/2021