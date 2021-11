Moto novità 2022

In Cina spuntano le foto di una rinnovata Benelli TNT 899: ecco come la naked, disponibile in 2 versioni, si aggiorna

Benelli ha tante novità in serbo per gli appassionati: vedremo certamente a EICMA la nuova TRK 800 – è uscito il secondo video teaser – ma la casa pesarese potrebbe portare anche le Leoncino 800 e 800 Trail di cui parlammo alcuni mesi fa. Dalla Cina, nel mentre, spuntano le immagini di una nuova TNT 899, la naked sportiva 3 cilindri.

IN ARRIVO Niente di straordinario se si pensa che, più di un anno fa, la Casa pesarese aveva parlato anche del ritorno del 3 cilindri da 899 cc. E pare che ora sia arrivato il momento: la rinnovata TNT 899 monta un faro anteriore a LED, ma il design della moto resta fedele alle origini: troviamo, per esempio, i caratteristici radiatori a vista disposti longitudinalmente. Arrivano l'ABS e le pinze Brembo ad attacco radiale che, come la sella, saranno disponibili in 2 diverse configurazioni (qui sotto la versione base).

Nuova Benelli TNT 899: la configurazione base

IL 3 CILINDRI Nulla di fondamentalmente nuovo – sembrerebbe – per quanto riguarda il motore da 898 cc: resta a quota 118 CV la potenza, ma non è chiaro se in questa configurazione preveda già l'omologazione Euro5. Il peso a secco della TNT 899 sarebbe di 210 kg, vale a dire 2 kg superiore a quello della vecchia versione. Chissa se a EICMA ne sapremo di più... Restate collegati.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/11/2021