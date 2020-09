ALLA CONQUISTA DEL MONDO Dopo aver risollevato il marchio dalle ceneri, in Cina hanno pensato ad una strategia ambiziosa per il futuro di Benelli, destinato a diventare sempre più un marchio globale. Cosa comporta questo? Motori e piattaforme adatte a tutti i mercati, sia l’emergente – e meno esigente- asiatico, sia il complicato ed esigente europeo. Al Chongquing Motor Show oltre a presentare la nuova Benelli 1200 GT, la casa italo-cinese ha svelato anche alcune importanti indicazioni per il futuro.

1-2-3-4 One, two, three, four! Non è il cantante che da il via alla sua band ma il numero dei cilindri che avranno i motori Benelli nel futuro prossimo. Nelle piccole cilindrate ci saranno i piccoli monocilindrici raffreddati ad aria, da 125 fino ai 500 cc, affiancati dai bicilindrici raffreddati a liquido che già conosciamo perché montati su modelli di successo come la TRK 502 X (qui il link alla prova). Crescendo di cilindrata Benelli schiererà il bicilindrico parallelo frontemarcia da 800cc affiancato – e questa è la vera novità – dal ritorno al 3 cilindri da 899 cc. E non è finita qua, grazie all’accordo tra QJ (proprietaria di Benelli) e MV Agusta, oltre al 4 cilindri da 650 cc già prodotto ci sarà anche un 4 in linea da 1.000 cc di derivazione MV. Al loro fianco il tre cilindri da 1.200 da 134 cv della GT.

QUALI MOTO I motori sono stati annunciati e con loro anche qualche modello, le sorprese non mancano. Oltre alle attesissime TRK 800 e Leoncino 800, potrebbero tornare le TnT 899 e 1200, affiancate dalla Leoncino Cross. Difficile capire se tutte queste moto arriveranno anche in Italia, la questione omologazione è molto delicata e i motori - tutti derivanti da vecchi progetti – potrebbero faticare a rientrare negli standard dell’Euro 5 senza le opportune modifiche. Insomma, qualche dubbio ancora rimane, ma l’ambizione non manca affatto.