AL SALONE Mentre in Europa i salone di EICMA e Intermot sono stati cancellati causa Covid, in Cina si terrà questo fine settimana il China International Motorcycle Trade Expo (CIMA). Proprio lì Benelli sarebbe in procinto di portare un nuovo modello - nascosto sotto al telo - e un nuovo motore 4 cilindri di cui è apparsa un teaser.

QUANTE MOTO? Quale sarebbe la moto sotto al telo non è dato saperlo. Non sembra una sportiva, né una naked, più facilmente una adventure: che si tratti della TRK 800? Se fosse questa il 4 cilindri in linea non avrebbe nulla a che fare con lei, essendo la TRK equipaggiata con il motore della 752 S potenziato. Il che lascerebbe spazio ad un'ulteriore quesito: il 4 cilindri è allora destinato ad una nuova moto, magari una naked o una sportiva?

SUPERSPORTIVA? Certo, da un'immagine pixelata non è facile tirar fuori molto ma di una cosa siamo certi: si tratta di un quattro cilindri con doppie camme in testa e raffreddamento ad acqua. Niente ha a che vedere con il motore 4 cilindri della TNT 600 che viene utilizzato anche sulla SRK 600 di QJMotor. Che si tratti davvero di un motore di cubatura superiore destinato a una supersportiva o a una naked? A ben guardare il coperchio della frizione ha qualcosa di familiare: ricorda quello del 4 cilindri MV Agusta F4 e della Brutale 1090.

MOTORE MV La somiglianza col 4 cilindri di Schiranna c'è. Benelli avrà usato un'immagine casuale di un motore simile al suo o c'è qualcosa di mezzo con MV Agusta? Che la Casa di Varese abbia venduto a Benelli il suo motore 4 cilindri in linea andato in pensione ci pare strano, ma mai dire mai... Qualunque siano le ragioni se tutto va bene presto ci ritroveremo con due nuovi modelli Benelli. Vi terremo aggiornati.