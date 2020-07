LA SMENTITA, MA POI... Mesi fa Benelli aveva dichiarato che la nuova TRK 800 sarebbe arrivata nel prossimo futuro, ma che non avrebbe avuto niente a che fare con una delle ultime arrivate in casa QJ: la SRB750. L’azienda cinese che possiede il brand pesarese aveva svelato una enduro stradale dalle linee morbide e con il motore della 752 S, e molti sono giunti alla conclusione che la moto in questione (le cui foto potete trovarle in fondo al nostro articolo) si trattasse della tanto attesa globetrotter di medio/grande cilindrata. Ecco il motivo dell'iniziale smentita della Casa.

A CONFRONTO Fino a qui tutto bene, direte voi. Ebbene, nei giorni scorsi il prototipo di una nuova enduro stradale è stata fotografata nei pressi della sede Benelli di Pesaro. E nonostante la livrea camouflage, le sovrastrutture non lasciano molti dubbi: la nuova TRK 800 non sarà identica alla SRB750, ma le due moto sono decisamente molto simili l'una con l'altra… Il motore dovrebbe essere lo stesso sia della moto made in QJ, sia della Leoncino 800 che della 752 S: il bicilindrico frontemarcia da 754 cc che, stando ad alcune indiscrezioni, diventerebbe Euro5 e guadagnerebbe un briciolo di potenza in più sfiorando gli 80 CV. Ma se dal punto di vista estetico le similitudini sono diverse, per quanto riguarda la ciclistica, la musica cambia. Per esempio, il forcellone della QJ SRB750 è in traliccio di tubi, mentre quello della TRK sarà tradizionale e in alluminio. A dare una maggior cura alla ciclistica, caratteristica fondamentale per l’esigente mercato europeo, sono i freni Brembo e sospensioni completamente regolabili, con la tradizionale forcella extra large all'anteriore e un mono ammortizzatore (di tipo cantilever) anch'esso totalemente personalizzabile nei settaggi dell'idraulica e della molla. Non male nemmeno la dotazione tecnologica, stando a quanto abbiamo potuto vedere ci saranno luci a LED e un display TFT a colori, simile a quello della nuda 752 S.

QUANDO ARRIVA? L’arrivo della Benelli TRK 800 è stato confermato, ma riguardo un'eventuale data non si sa ancora nulla. Verosimilmente, il nuovo modello arriverà verso fine anno, in concomitanza con il non-Eicma 2020. Per quanto riguarda il prezzo, ci attendiamo una formula in pieno stile Benelli, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.