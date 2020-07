BENELLI DAYS Si terranno il 10 e 11 luglio i Benelli Days 2020, due giornate di porte aperte e demo-ride organizzate dalla Casa del Leoncino in collaborazione con la sua rete di concessionari ufficiali. Nella due giorni sarà possibile provare su strada i modelli della gamma. Vediamo come fare per iscriversi.

PROVA LA TUA PREFERITA Per l’occasione saranno coinvolte circa 100 concessionarie in tutta Italia, così da dare la possibilità agli appassionati di testare gratuitamente le best-seller Benelli. Nel rispetto delle normative anti-Covid, e per evitare ogni forma di assembramento, sarà necessario prenotare la prova contattando direttamente il concessionario di zona, concordando con lui giorno e orario del test.

IL TEST RIDE Il giorno della prova basterà presentarsi in concessionaria indossando una mascherina di protezione, il proprio casco e abbigliamento tecnico. Tutti coloro che parteciperanno alle giornate di test riceveranno un simpatico gadget. Ecco di seguito la lista dei Concessionari Benelli aderenti all’iniziativa, divisi per regione, e le relative moto a disposizione in prova.

ABRUZZO

Motosprint Center (Via Osca, 93, 66054 Vasto CH, Telefono: 0873-310305). Moto in prova: 502C

Angelucci Motori (Viale Europa, 13/15, 65015 Villa Raspa PE, Telefono: 085-28480). Moto in prova: TRK 502 X

CALABRIA

D'Andrea Moto (Viale Ippocrate, 4, 87027 Paola CS, Telefono: 0982-583517). Moto in prova: 752S / Leoncino Trail

Clinica della Moto (Viale Sant'Angelo, 227, 87067 Rossano Stazione CS, Telefono: 0983-514279). Moto in prova: TRK 502X / Leoncino Trail

Lombardi (Via Provinciale, 4, 87011 Cassano Allo Ionio CS, Telefono: 0981-71481). Moto in prova: TRK 502 / Leoncino 500 / 502 C

CAMPANIA

Dcr Moto (Via Argine, 547, 80147 Napoli NA, Telefono: 081-19252558). Moto in prova: 752S / TRK 502 X / 302S

CGN Napoli (Corso Arnaldo Lucci, 68/72, 80142 Napoli NA. Telefono: 081-0607940). Moto in prova: TRK 502 X / 752S / TRK 251 / Leoncino Trail

Benelli Vomero (Via Giotto 60, 62, 64 – Napoli NA. Telefono: 081-18639140). Moto in prova: 502C / 752S / TRK 502 X / TRK 502 / 302S / Leoncino Trail / Leoncino 250

New Generation Motor (Via Federico Wenner, 87, 84080 Pellezzano SA. Telefono: 089-9951486). Moto in prova: 752S / TRK 502 X / Leoncino Trail / Imperiale 400

Moto Story (Via S. Giuseppe, 12/20, 80065 Sant'Agnello NA. Telefono: 081-19666144). Moto in prova: Leoncino Trail

Motorsport Team (Via Comunale Sala, Solopaca, BN, Telefono: 0824-902044). Moto in prova: TRK 502 X

Motor Up (Via Circumvallazione, 285, 83100 Avellino AV, Telefono: 0825-780851). Moto in prova: Leoncino 250 / TRK 251 / 752S / Imperiale 400

Viscardo Moto (Via Nazionale Appia, 133 -145, 81040 Curti CE, Telefono: 0823-842246). Moto in prova: TRK 502 X – Leoncino 500 – BN 251

Moto Flash (22, Strada St, Strada Statale per Gragnano, 80053 Castellammare di Stabia NA, Telefono: 081-8026893). Moto in prova: TRK 502 X

Motorbox: (SS7bis, 347, 80035 Nola NA, Telefono: 348-3255404). Moto in prova: TRK 502 / 302S

EMILIA ROMAGNA

Cesari (via Malvasia 24/3, 40131 Bologna BO, Telefono: 051-525743). Moto in prova: TRK 502 / Imperiale 400

Cattolica In Moto (Via al Mare, 799/A, 47842 San Giovanni In Marignano RN, Telefono: 0541-830093). Moto in prova: 752S / TRK 502 X

FRIULI

Moto 34 (Via Roma, 290, 33019 Tricesimo UD, Telefono: 0432-853035). Moto in prova: TRK 502

LAZIO

Rubei (Via Oderisi da Gubbio, 136/142, 00146 Roma RM, Telefono: 06-55302312). Moto in prova: TRK 502 X / Imperiale

Rubei 2 (Via Appia Nuova, 530-532, 00181 Roma RM, Telefono: 06-7803390). Moto in prova: TRK 502 X / Imperiale 400 / 752S

Pulicati Auto (Via della Caranella, 4, 00049 Velletri RM, Telefono: 06-96198028). Moto in prova: TRK 502 / 752S / 502C

MotoGT (Via Fedele Calvosa, 57, 03100 Frosinone FR, Telefono: 0775-1563128). Moto in prova: TRK 502

LIGURIA

Fratelli Marino (Via Ponte Vecchio, 36, 16042 Carasco GE, Telefono: 0185-1871629). Moto in prova: Leoncino 250 / TRK 502

BMX Moto (Via dei Mille, 53-55/R, 16147 Genova GE, Telefono: 010-3076947). Moto in prova: 752S / TRK 502 X

Corte (Via Nizza, 83, 17100 Savona SV, Telefono: 019-2044724). Moto in prova: 752S

LOMBARDIA

Riders Revolution (Via dei Missaglia, 89, 20142 Milano MI, Telefono: 02-48958359). Moto in prova: 752S/TRK 502 X/Leoncino Trail/ Imperiale /502C

Pancaldi Moto (Viale Europa, 45P, 25018 Montichiari BS, Telefono: 030-5235548). Moto in prova: 752S

Bms Moto Sport (Via delle Polentine, 16, 25085 Gavardo BS, Telefono: 0365-376197). Moto in prova: Leoncino Trail / Leoncino 500 / TRK 502 X

Golden Bike (Piazza Francesco Durante, 24, 20131 Milano MI, Telefono: 02-4549 8923). Moto in prova: Imperiale 400

Ceriani Moto (Via Buon Gesu', 33, 21053 Castellanza VA, Telefono: 0331-679450). Moto in prova: TRK 502 X / Leoncino 500

Francone (Piazza Antonio Gramsci, 12, 20154 Milano MI, Telefono: 02-341494). Moto in prova: TRK 502 X / 752S / 302S

Centro Moto Camuno (Via Nazionale, 5F, 25050 Sellero BS, Telefono: 0364-637317). Moto in prova: Leoncino 500

02 Ruote Giupponi (Via Marzorati 9, 20014 Nerviano MI, Telefono: 0331-587767). Moto in prova: TRK 502 / BN 125

Valentino Moto (SS9, 26900 Olmo LO, Telefono: 0371-32982). Moto in prova: 502C

1° Di Lesmo (Via Statale, 19, 23807 Merate LC, Telefono: 039-9900838). Moto in prova: Leoncino 500 / Leoncino 250)

Criminal Motor ( Via Giulio Pisa, 8, 27021 Bereguardo PV, Telefono: 0382-928990). Moto in prova: TRK 502 / Imperiale 400

Basilico Auto Moto (Via Zara, 37, 20821 Meda MB, Telefono: 0362-70433). Moto in prova: Leoncino Trail

G. Moto (Via Guglielmo Marconi, 8, 22070 Beregazzo CO, Telefono: 031-988086). Moto in prova: TRK 502

Filippini & Figli (Via Pusterla, 10, 25128 Brescia BS, Telefono: 030-392637). Moto in prova: TRK 502

Legend Bikers (Via Nigarzola, 2, 24040 Lallio BG, Telefono: 035-203787). Moto in prova: Leoncino 500

Teruzzi (Via Giuseppe Verdi, 29, 20066 Melzo MI, Telefono: 02-9550276). Moto in prova: BN 251

Max Moto (Via Guglielmo Marconi, 30A, 24020 Ranica BG, Telefono: 035-345060). Moto in prova: TRk 502 X

Giava Motors (Viale Sicilia, 102, 20900 Monza MB, Telefono: 039-2782704). Moto in prova: TRK 502 X / Imperiale

Peroni Moto (Via Casale Stanga, 2, 23033 Grosio SO, Telefono: 0342-847322). Moto in prova: Leoncino Trail

MARCHE

Burnout (Via I° Maggio, 62, 60131 Ancona AN, Telefono: 071-2916490). Moto in prova: Imperiale 400 / Leoncino Trail

Motorshow Center (Strada del Montefeltro, 47, 61122 Pesaro PU. Telefono: 0721-21066). Moto in prova: 502C / 752S

Latini Moto (Via Raffaello Sanzio, 309, 60019 Senigallia AN. Telefono: 071-6609595). Moto in prova: Leoncino 250

MOLISE

Famoto (Contrada S.Giovanni in Golfo 208, 86100 CAMPOBASSO CB. Telefono: 0874-90617). Moto in prova: 502C

PIEMONTE

MO.VI. (Via Rondò Bernardo, 28, 10092 Beinasco TO, Telefono: 011-0628300). Moto in prova: 752S / TRK 502 X

MotoStyle (Corso Francia, 12, 10098 Rivoli TO, Telefono: 011-9584831). Moto in prova: 752S / TRK 502

PUGLIA

Progetto Moto (Via Manfredonia, N. 59, 71100 Foggia FG, Telefono: 0881-771347). Moto in prova: TRK 502

Capogna Moto (Via Pendio San Lorenzo, 82/84, 76123 Andria BT, Telefono: 0883-558987). Moto in prova: 752S

Motoservice MG (Viale Domenico Cotugno, 41, 70124 Bari BA, Telefono: 080-8976794). Moto in prova: Leoncino 500

Space Motor (Via de Deo, 26, 72015 Fasano BR, Telefono: 080-4413381). Moto in prova: 502C

Bortone Moto (Viale Rimembranze, 92, 73056 Taurisano LE, Telefono: 0833-622753). Moto in prova: Imperiale 400 / BN 125 / TRK 502 X

SICILIA

Corsaro Moto (Via Antonio Santangelo Fulci, 44/B, 95127 Catania CT, Telefono: 095 386181). Moto in prova: TRk 502 X / 752S

ReMoto (V. Magistri 86, 98057 - Milazzo ME, Telefono: 090-2404511). Moto in prova: TRK 502 X / Leoncino 500

Nicoletti (Via Xiboli, 43, 93100 Caltanissetta CL, Telefono: 0934-20231).

Z Motor (Viale della Regione Siciliana Nord Ovest, 241, 90129 Palermo PA, Telefono: 091-485174). Moto in prova: TRK 502 X

MultiMotors (Via Nazionale, 146, 97015 Modica RG, Telefono: 0932-453473). Moto in prova: TRK 502 X / Imperiale 400

Contino Veicoli (Viale Leonardo Sciascia, 48, 92100 Villaggio M AG, Telefono: 0922-608282). Moto in prova: Leoncino 500

TOSCANA

Fastmotor (Corso Giacomo Matteotti, 287/A, 57023 Cecina LI, Telefono: 339-3072826). Moto in prova: TRK 502 X / 752S

Moto&Riders (Via Castruccio Buonamici, 174, 55100 Lucca LU, Telefono: 0583-540482). Moto in prova: TRK 502 X / 752S

Le Grandi Marche (Via Coluccio Salutati, 11, 50126 Firenze FI, Telefono: 055-6810482). Moto in prova: TRK 502 X

Motomarket Lab (Via Oberdan, 46, 55045 Pietrasanta LU, Telefono: 0584-70258). Moto in prova: Leoncino Trail

MotorShop Mengozzi (Via Luigi Galvani, 20, 52100 Arezzo AR, Telefono: 0575-353213). Moto in prova: TRK 502 X

4 Tempi Motor Store (Largo Giava, 7, 58100 Grosseto GR, Telefono: 0564-462024). Moto in prova: Leoncino 500

Fuorigiri (Via della Città, 114, 50052 Certaldo FI, Telefono: 0571-667180). Moto in prova: TRK 502 X / Leoncino Trail / 502C

MotoGiovane (Via Celia, 1, 54100 Massa MS, Telefono: 0585-832513). Moto in prova: TRK 502 X / Leoncino



Posarelli (Via Romaiano, 18, 56028 Ponte a Egola PI, Telefono: 0571-49379). Moto in prova: TRK 502 X

TRENTINO ALTO ADIGE

Mtk Moto (Via Bersaglio, 13, 39012 Merano BZ, Telefono: 0473-442144). Moto in prova: 752S

UMBRIA

PTM Moto (Lungonera Savoia, 59, 05100 Terni TR, Telefono: 0744-814701). Moto in prova: TRK 502 X / Leoncino Trail

Selle & Selle (Viale Roma, 40, 06034 Foligno PG, Telefono: 0742-340634). Moto in prova: TRK 502 X / Leoncino 500

VENETO

MotorSport Bazzan (Via Venezia, 67/E, 35131 Padova PD, Telefono: 049-7800365). Moto in prova: 752S / TRK 502 X / 502C /Leoncino 500

Canton & Zuin (Via Pontarola, 17, 35011 Campodarsego PD, Telefono: 049-601873). Moto in prova: Leoncino 500

Motolandia (Via Roveggia, 79 B, 37136 Verona VR, Telefono: 045-8600631). Moto in prova: TRK 502 X

Triplebike (Viale Riviera Berica, 355, 36100 Vicenza VI, Telefono: 0444-729025). Moto in prova: TRK 502 / Leoncino 500



MotoSpazio (Via Terraglio, 270, 30174 Venezia VE, Telefono: 041-5385691. Moto in prova: TRK 502 / 502C)

Lunardi Racing (Via Vicenza, 30, 31050 Vedelago TV, Telefono: 0423-700079. Moto in prova: Imperiale 400)

Tecno Sport (Via Vittorio Veneto, 258, 32100 Belluno BL, Telefono: 0437-30518). Moto in prova: Leoncino 500 / TRK 502)