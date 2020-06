RINFRESCATA Le ottavo di litro della Casa pesarese si rinnovano. Le Benelli 125, più precisamente la TNT e la BN, rinfrescano la propria gamma di livree e colori per restare sempre al passo con le esigenze della clientela più giovane. La BN 125 perde il leone sul serbatoio, guadagnando invece una grafica rinnovata sui fianchetti con la scritta “Benelli” e degli adesivi posti sulla circonferenza dei cerchi. Tre le colorazioni: nera con telaio rosso, bianca con telaio rosso e, in edizione limitata per il m.y. 2020, un vistoso giallo fluo per sovrastrutture e cerchi, mentre il telaio è nero.

TNT La piccola fun bike Tornado Naked T 125 conferma le sue dimensioni ridotte e il suo peso piuma, mentre la veste grafica viene aggiornata. Anche qui sparisce il leone sul serbatoio, mentre le livree percorrono l’intera lunghezza della moto, valorizzando le linee tese delle sovrastrutture. Inoltre, per il m.y. 2020, le pinze dei freni rosse diventano nere lucide. Anche in questo caso le colorazioni per la TNT sono tre: nera con telaio rosso, bianca con telaio rosso e un vistoso giallo fluo per sovrastrutture, cerchi e telaio; quest’ultima livrea è in edizione limitata.

MOTORE E PREZZI Le caratteristiche tecniche delle Benelli 125 restano le stesse: entrambe con telai a traliccio di tubi in acciaio e un motore da 125 cc (alesaggio e corsa 54 x 54,5 mm) a quattro valvole e raffreddati ad aria capaci di 11,1 CV a 9.500 giri/min e 10 Nm a 7.000 giri/min. In entrambi i casi il cambio è manuale e a cinque rapporti. Il prezzo della Benelli TNT 125 è di 1.990 euro mentre quello della BN 125 è di 2.490 euro.