Bimota KB4 e KB4 RC, in veste definitiva nel video live da EICMA 2021

Proprio nell'edizione 2019 di EICMA – insieme con la Tesi H2 – fu presentato il concept della Bimota KB4. La KB4 è stata avvistata recentemente su strada e sono stati resi noti anche da tecnici, ma ora la KB4 e KB4 RC – versione Race Café – vengono annunciate come moto ufficialmente in produzione. Scoprile nel nostro video live da EICMA 2021.

Bimota KB4 2022

Per Bimota KB4 e KB4 RC il design è quello classico delle iconiche moto Bimota degli anni 70 con la funzione e l'utilità di una moto moderna. Il faro anteriore tondo, incastonato nel grosso cupolino, fa il pari con il resto delle ampie carene che avvolgono il motore quasi completamente fino allo spesso codino, al di sopra del quale spicca una sella in pelle. La strumentazione è montata su una struttura in fibra di carbonio e integra tutti i controlli elettronici del pacchetto Kawasaki.

Bimota KB4 2022

KB4 e KB4 RC montano il 4 in linea da 1.043 cc per 142 CV con sistema di raffreddamento ad alta pressione, col radiatore monoblocco posizionato in diagonale tra sella e ruota posteriore. La componentistica è al top: forcella e monoammortizzatore Ohlins, mentre l'impianto frenante è Brembo, con la pinza anteriore monoblocco. Non mancano cerchi sportivi in ​​lega forgiata a cinque razze e pneumatici ad alte prestazioni Pirelli Diablo Supercorsa.

Le KB4 e KB4 RC arrivano 40 anni dopo le altre storiche Bimota della serie KB, la KB1 del '78, la KB2 dell'81 e il KB3 dell'83.

Pubblicato da Michele Perrino, 24/11/2021