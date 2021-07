La Bimota KB4 torna a far parlare di sé. La moto dallo stile retrò nata in quel di Coriano, vicino Rimini, è apparsa nella foto in rete in quella che sembra essere una versione definitiva. Che manchi poco alla presentazione ufficiale?

COME È FATTA La KB4 non sembra discostarsi molto rispetto alla versione vista nelle foto spia di un anno fa: faro tondo e forme ampie nascondono tutta la modernità del progetto là, sotto le carene, nei classici colori Bimota bianco-rosso. La moto, infatti, dovrebbe montare il moderno 4 cilindri in linea della Kawasaki Ninja 1000 SX, capace di 140 CV, mentre sul fronte della ciclistica si intravedono una forcella a steli rovesciati dorata, molto probabilmente Ohlins, e una pinza freno radiale che ha tutta l'idea di essere Brembo, così come sono italiani gli pneumatici, i Pirelli Diablo Supercorsa.

QUANDO ARRIVA Se le cose stanno così e la Bimota KB4 è già vestita con le carene da... parata, potrebbe essere davvero vicina la data della presentazione. Con l'estate di mezzo, se le cose andranno per il verso giusto, il palcoscenico più indicato potrebbe essere davvero quello di Eicma 2021. Incrociamo le dita...