DAGLI SCHERMI, ALLA STRADA Della Bimota KB4 ve ne abbiamo parlato molto nell’utlimo periodo. Prima perché sono usciti nuovi rendering, e poi perché sono state pubblicate delle foto di un modello-prototipo in cui si lasciava molto all’immaginazione… Ma stavolta, la nuova Kawasaki-Bimota torna a far parlare di sé con delle nuove foto spia.

PAPARAZZATA Le foto sono state scattate nella zona di Rimini, e mostrano un prototipo della nuova Bimota fermo a un benzinaio. Non si capisce se le sovrastrutture sono semplicemente in nero opaco oppure in fibra di carbonio, sta di fatto che si notano il cupolino, il faro tondo, delle appendici aerodinamiche sul frontale e del condotto d’aspirazione che percorre tutta la lunghezza della moto. Sono tutti elementi caratteristici dei disegni della KB4.

STILE ITALIANO, MECCANICA GIAPPONESE Dalla vista di 3/4 posteriore spiccano il grosso serbatoio, il forcellone in alluminio e si intravede pure uno scarico laterale destro con un disegno molto simile a quello presente sulla Kawasaki Ninja 1000 SX, l’ultima sport tourer di Akashi. Infatti, i rumors relativi alla KB4 davano quasi per certo l’utilizzo dello chassis e del motore a quattro cilindri della sport tourer giapponese, capace di 142 CV e 111 Nm di coppia.

QUANDO ARRIVA? Bimota aveva dichiarato di presentare una nuova moto durante l’estate 2020, tuttavia l’arrivo della pandemia di Coronavirus ha ritardato l’inizio della produzione della Tesi H2. Questo ha fatto pensare a un ulteriore ritardo della KB4, prevista per il 2021. Tuttavia, se il modello paparazzato corrisponde a una fase finale dello sviluppo, non è da escludere l’arrivo della KB4 prima della fine dell’anno.