CAMBIA IL NOME É arrivata finalmente la nuova Kawasaki Ninja 1000SX, il modello da turismo sportivo della Casa giapponese. Il nome, lo avrete notato, è cambiato: la moto si sgancia dalla Serie Z – prima si chiamava Z 1000SX – e abbraccia la denominazione Ninja, pur continuando a strizzare l’occhio al turismo più che allo sport.

TANTE NOVITÁ L'evoluzione della nuova sportourer di Akashi non si ferma a nome e design, ma coinvolge anche la gestione della guida su strada grazie alla presenza del Ride by Wire, di un raffinato cruise control, dal traction control a tre livelli e del cambio elettroattuato quickshifter. I sistemi di assistenza, che prima includevano una funzione intelligente della dinamica in curva e il cornering ABS, sono stati implementati da un riding mode con quattro setup.

ROBUSTA A spingere la nuova Kawasaki Ninja 1000SX il robusto motore quattro cilindri in linea frontemarcia di 1.043 cc, che eroga una potenza di 142 CV/10.000 giri e una coppia di 111 Nm/8.000 giri, è rimasto sostanzialmente invariato anche se le modifiche ne hanno migliorato l'erogazione e lo hanno reso pronto per l'omologazione Euro 5 (per ora è ancora Euro 4). I primi allunghi mi fanno sentire tutta la flessibilità del quattro cilindri. Sembra un bel “dieselone” tanto è fluido ai bassi e più dei 142 CV di potenza massima, sfrutto poi tutta la coppia a disposizione, spalmata per un ampio arco di utilizzo. Per tutti i dettagli cliccate sul video, oppure leggete qui l'approfondimento.