KAWASAKI AL MBE Comincerà domani la dodicesima edizione del Motor Bike Expo. A VeronaFiere, dal 16 al 19 gennaio, Kawasaki presenterà le tre nuove componenti della famiglia Z - la Z650, la Z900 e la ZH2 - insieme alle nuove Ninja 650 e Ninja 1000SX e alla W800, declinata nella sua versione più classica.

LE NOVITÀ Le novità Kawasaki per la stagione 2020 saranno in mostra alla Fiera di Verona nel padiglione 5. La Z650 e Z900 si presentano all'appuntamento con diversi accorgimenti estetici e tecnici e sfilano accanto alla prima naked dotata di supercharger sul mercato, la Kawasaki ZH2. Sale in passerella a Verona anche la Ninja 650, per presentarsi al pubblico con alcune novità e alcuni evergreen. Il frontale, infatti, è stato totalmente rinnovato, e monta ora una nuova sella passeggero, oltre ad avere una strumentazione TFT colori. Il motore, però, è il rodato bicilindrico 650 che l’ha resa celebre. Presente allo stand Kawasaki anche la nuovissima Kawasaki Ninja 1000SX, la Ninja che mette insieme la sportività con il comfort di una tourer. In rappresentanza del mondo classic, al Motor Bike Expo si presenta la W800 nella sua veste più tradizionale, in colorazione dark green e con diversi dettagli cromati.