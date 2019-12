MOTOR BIKE EXPO 2020 Trapelano le prime novità del Motor Bike Expo 2020, in programma dal 16 al 19 gennaio prossimi. Moto e non solo, visto che tra le presenze confermate, ad oggi, ci sono Harley-Davidson, ma anche Jeep, E poi Metzeler, Motul, Cellularline e Custom Chrome. Di seguito tutte le informazioni utili sulla Quattro giorni a Veronafiere.

PREZZI, ORARI In scena dal 16 al 19 gennaio, il Motor Bike Expo resterà aperto al pubblico dalle 9 alle 19. Il biglietto intero, acquistato ai botteghini di Veronafiere, costerà 20 euro ma acquistandolo online lo stesso biglietto costa 18 euro. I ragazzi da 14 a 17 anni pagheranno 15 euro l'ingresso alla fiera, così come anche i tesserati HOG / FMI. Novità di quest'anno è invece l'ingresso gratuito per gli under 14. Tra le opzioni c'è anche l'acquisto di un abbonamento per tutte e quattro le giornate al prezzo di 60 euro. Inoltre, le persone con disabilità oltre l’80% hanno diritto al biglietto omaggio e l’accompagnatore potrà usufruire del biglietto ridotto. Per quanto riguarda gli amici a quattro zampe, sono i benvenuti: i cani di piccola taglia dovranno essere al guinzaglio, per quelli più grandi è necessaria anche la museruola.

COME ARRIVARE Il Motor Bike Expo 2019 si terrà, come da tradizione, presso Veronafiere Viale del Lavoro 8, 37135 Verona. Per chi sceglierà di muoversi in auto o in moto le opzioni sono due: arrivando dalla A22 Del Brennero, uscire al casello di Verona Nord e arrivando dalla A4 Milano-Venezia uscire al casello di Verona Sud. Le macchine potranno essere lasciate al Parcheggio P3 ingresso viale del Lavoro, al Parcheggio P2 ingresso viale dell’agricoltura, al Parcheggio multipiano viale dell’Industria e, solo per sabato e domenica,al parcheggio dello stadio con servizio bus navetta gratuito per la fiera. Coloro che desiderano spostarsi con i mezzi di trasporto pubblici, potranno contare sulle linee autobus 21 e 22.

IL PROGRAMMA Il giorno dell'inaugurazione, giovedì 16 gennaio, dalle 10 alle 12 andrà in scena il Workshop MB Education, la prima giornata di una serie di workshop dedicati agli studenti, un appuntamento dove le aziende si avvicinano ai professionisti del futuro. Se interessati, cercate il Centro congressi Arena, Galleria 6/7. Organizzato direttamente dallo staff di Motor Bike Expo, anche quest'anno ci sarà MBE Award, per eleggere il “King of Verona”. Nell'edizione 2020, come ogni anno, verrà eletta la top 10 delle moto esposte in fiera ma solo un customizer si aggiudicherà il titolo di “King of Verona”.