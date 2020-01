MOTO PULITE Alla ormai imminente kermesse di Verona, che si terrà da giovedì prossimo 16 gennaio fino a domenica 19, prenderà parte anche la casa californiana Zero Motorcycles che, come dice il nome, si occupa solo di produrre moto a zero emissioni e 100% elettriche.

GAMMA IN ESPOSIZIONE Zero Motorcycles affiancherà l’importatore locale EcoZero di Verona nello stand allestito nei padiglioni di Motor Bike Expo: in fiera saranno presenti diversi modelli della propria gamma, in particolare la SR/F, la due ruote di punta dell'azienda. Non mancheranno poi la tuttofare DS e DSR, nonché la Rugged, due ruote interamente customizzata da E-Racer e costruita su base FXS.

APPUNTAMENTO A VERONA Sabato 18 gennaio, inoltre, il Moto Club ESR (Eat Sleep and Ride) presenterà sul palco di MBE 2020, nel padiglione 7, il calendario di eventi per la stagione in partenza: tra questi la seconda edizione dello #ZeroOff, che si terrà sabato 28 Marzo, e il Lessinia AdvenTOUR, che sarà invece il 2 agosto. Zero Motorcycles sarà al padiglione 6, Stand 21X.