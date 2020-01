SUZUKI AL MBE 2020 La dodicesima edizione del Motor Bike Expo aprirà i battenti domani, giovedì 16 gennaio, e resterà aperta al pubblico fino a domenica 19 gennaio. All'esposizione, che si terrà a VeronaFiere, partecipa anche Suzuki, con un folto schieramento di forze. Oltre a 2 auto e 1 motore fuoribordo, saliranno sul palco della Casa di Hamamatsu 21 moto, divise in tre categorie: Racing, Strada e V-Strom. All'interno dello stand è stato allestito uno Shop ufficiale, dove sarà possibile acquistare capi e gadget originali.

GAMMA V-STROM Nell'angolo dedicato alla gamma V-Strom spicca la Suzuki V-Strom 1050XT. La nuova Sport Enduro Tourer, reduce da un gran successo al suo debutto a EICMA 2019, sarà visibile a Verona nelle due colorazioni arancio/bianca e gialla. La variante gialla è stata scelta per mostrare l'opzione full optional e monta barre paramotore con faretti fendinebbia, bauletto e borse laterali in alluminio e puntale in alluminio. A dividere i riflettori con la 1050XT ci saranno la mitica DR-Big, due esemplari di V-Strom 650XT nelle colorazioni blu e gialla, una super accessoriata V-Strom 650 nella nuova colorazione grigia e una V-Strom 250.

GSX-R AL MBE 2020 Alla gamma Racing di Suzuki è dedicata la parte centrale dello stand. La GSX-R1000R a Verona sfilerà in versione 2020, con nuove tubazioni in treccia metallica per il freno anteriore e assetto migliorato grazie a un’asola nel telaio, che consente di variare la posizione del perno del forcellone. Al suo fianco ci saranno l’ottavo di litro carenata più performante del mercato, la GSX-R125, la versione pistaiola della GSX-R1000R, RYUYO, e la one-off GSX-R1000R Texas Edition.

GAMMA STRADALE Immancabile, poi, la Katana, che troneggia nella terza parte dello stand Suzuki, quella dedicato ai modelli stradali. A Verona la Suzuki Katana si fa in tre. Tre sono infatti le configurazioni esposte: una Katana standard e una Katana Jindachi, entrambe in nero, e una Katana special in esemplare unico, totalmente inedita.