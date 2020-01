NINJA, MA IN SALSA TOURER Dopo il debutto ufficiale a EICMA 2019, arriva dai concessionari la nuova Kawasaki Ninja 1000SX, il modello da turismo sportivo della Casa giapponese. La prima novità viene dal nome, lo avrete notato, perché oggi la moto si sgancia dalla Serie Z – prima si chiamava Z 1000SX – per abbracciare la famiglia Ninja, pur continuando a strizzare l’occhio al turismo più che allo sport. Ma lo fa in ragione di una serie di variazioni che, a detta di Kawasaki, condensano le migliori peculiarità di una e dell’altra famiglia. Per esempio, l’inedito stile della sportourer giapponese è definito da alcuni dettagli come il parafango anteriore di nuovo disegno, oppure l’impianto d’illuminazione con luci a LED inserito nel cupolino dalla nuova firma stilistica.

POSIZIONE IN SELLA PIÙ CONFORTEVOLE Ma anche la posizione di guida è stata modificata. Oggi trovo una postura leggermente diversa, grazie alla nuova sella per guidatore e passeggero e che mantiene un elevato comfort anche dopo lunghe ore perché adesso c'è un’imbottitura più sostenuta ed efficace. Grazie al plexi regolabile su quattro posizioni (in opzione anche un cupolino più ampio) il riparo dal vento dovrebbe essere migliorato rispetto al passato e di conseguenza anche le doti turistiche della moto, ma mi riservo di dare un giudizio dopo che l’avrò provata.

USI L’APP PER CONNETTERTI Una grossa novità per la Ninja 1000SX fa bella mostra di sé dietro al trasparente del plexi, dove trovo una nuova strumentazione a colori TFT interamente digitale da 10,9” con connettività per smartphone. Per ulteriore praticità la Ninja 1000SX è dotata di Bluetooth integrato, che consente ai motociclisti di connettersi alla propria moto. Utilizzando l'applicazione per smartphone Rideology di Kawasaki è possibile accedere a numerose funzioni dello strumento, contribuendo a una migliore interazione fra guidatore e motocicletta. Le funzioni includono info sul veicolo come riserva carburante, distanza percorsa e programma di manutenzione. Lo stesso schermo TFT può anche mostrare se lo smartphone ha ricevuto una telefonata o una e-mail.

ELETTRONICA EVOLUTA Ma l’evoluzione della nuova sportourer giapponese non si ferma a stile e sistema multimediale, piuttosto coinvolge anche la gestione della guida su strada di questa sportourer giapponese, grazie alla presenza di un raffinato cruise control, dal traction control settabile su tre livelli e del cambio elettroattuato quickshift. I sistemi di assistenza, che prima includevano una funzione intelligente della dinamica in curva e il cornering ABS, sono stati implementati da un riding mode con quattro setup di cui tre già impostati (Sport, Road, Rain) e uno personalizzabile (Rider). Il doppio tubo di scarico lascia il posto a un singolo silenziatore sportivo montato sul lato destro. Infine, secondo Kawasaki, la dinamica su strada è migliorata grazie dall'adozione di pneumatici Bridgestone Battlax Hypersport S22.

MECCANICA ROBUSTA E… RODATA Dopo le novità che ho trovato guardando e mettendomi in sella alla “Kawasakona”, passo in rassegna il robusto motore quattro cilindri in linea frontemarcia di 1.043 cc, che eroga una potenza di 142 CV/10.000 giri e una coppia di 111 Nm/8.000 giri, che è rimasto sostanzialmente uguale, ma che oggi adotta valvole a farfalla a comando elettronico, alberi a camme dal profilo modificato e condotti di aspirazione più corti per due dei quattro cilindri. Per accordare queste modifiche senza penalizzare le prestazioni, abbassare le emissioni inquinanti e rientrare nell’omologazione Euro 4, in Kawasaki hanno scelto un impianto di scarico 4 in 1 (prima era 4 in 2) più leggero di 2 kg abbinato a un nuovo catalizzatore e a una mappatura differente della centralina.

TELAIO INVARIATO MA LE SOSPENSIONI… Per quanto riguarda la ciclistica, il telaio a doppio trave in alluminio resta uguale mentre le sospensioni, con forcella USD da 43 mm e monoammortizzatore completamente regolabili, sono state riviste nella taratura per incrementare il comfort di marcia senza penalizzare l’handling.

OPTIONAL, ARRIVO E PREZZO Per i fan del turismo a… quattro stagioni, non possono mancare le manopole riscaldabili, il set di valigie laterali da 28 litri, il bauletto da 48 litri, vari tipi di selle, parabrezza di maggiori dimensioni ma c’è anche una porta USB sotto il sedile che consente la ricarica di smartphone o powerbank. La nuova Kawasaki Ninja 1000SX è disponibile in tre colori: verde/grigio, nero/grigio/fregi verdi e bianco/grigio a un prezzo di 13.990 euro e 14.890 euro per la versione Performance con parti speciali. Se vi piacciono le “verdone” per fare turismo e divertirvi in mezzo alle curve di una bella strada fuori città, seguitemi ancora, che vi racconto come va la mille giapponese appena termino il test drive.