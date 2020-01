Primo contatto

ANNO Z Il 2020, per Kawasaki, è l’anno della Z. Oltre alla punta di diamante sovralimentata Z H2 e alla potente Z 900 si rinnova anche la naked di media cilindrata Z 650, amatissima dai motociclisti del Belpaese. Per lei nessuno stravolgimento, vale il detto “squadra che vince non si cambia”, ma con due o tre ritocchi nei punti giusti si da una bella svecchiata e balza in testa al suo segmento in quanto a tecnologia di bordo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PIÙ SUGOMI I tecnici di Kawasaki usano un termine per definire lo stile delle loro naked: Sugomi. Per i meno pratici di giapponese provo a spiegare cosa intendono con questa parola. Avete presente la posizione tipica dei grandi felini quando si preparano ad assaltare una preda? (va bene anche il vostro gatto in sovrappeso come esempio) Ecco, quella posizione ricorda le linee dinamiche e pronte all’azione della Z 650. Per dare un aspetto ancora più “Sugomi”, per l’appunto, i designer hanno riprogettato il frontale e i fianchetti a lato del serbatoio, mentre rimane invariato nelle linee il resto della moto. La figura è snella, quasi minuta, tanto da sembrare una moto di segmento inferiore.

MOTORE 4/5 Eppure la Z 650 rientra, grazie al suo bicilindrico parallelo frontemarcia, a pieno nella categoria delle naked di media cilindrata, che tanto vanno tra i giovani in questo periodo. I dati tecnici, così come la sua componentistica, rimangono invariati: 68 cv di potenza massima a 8.000 giri e 64 Nm di coppia a 6.500 giri minuto. Grazie al design riprogettato per collettori, catalizzatore e terminale di scarico la Kawasaki Z 650 è Euro5 ready, ma data la mancanza della sonda ODB 2 è ancora omologata come Euro4.

INVARIATI Così come il motore, anche il binomio ciclistica-telaio è rimasto lo stesso utilizzato dal precedente modello, ma è giusto fare un ripasso per chi si approccia per la prima volta alla nuda di Akashi. Il telaio è un traliccio in tubi d’acciaio – d’ispirazione Ninja H2 – ed è accoppiato ad un forcellone realizzato dello stesso materiale. Al loro fianco lavorano la forcella a steli tradizionali da 41 mm e un mono ammortizzatore regolabile nel precarico della molla. Per quanto riguarda l’impianto frenante, la Z650 si affida a due dischi a margherita da 300 mm davanti e ad un disco singolo da 220 mm dietro, entrambi morsi da pinze Nissin. A vigilare su eventuali bloccaggi indesiderati c'è poi un ABS Bosch 9.1M.

PER TUTTI Come dicevo precedentemente, la Z 650 appare compatta e leggera e lo dimostra anche nei numeri. Il peso in ordine di marcia è di appena 188 kg, che combinati alla sella alta appena 79 cm da terra, rendono la media nipponica facile da guidare per piloti di tutte le abilità e con divere abitudini, da commuting urbano al giro domenicale in cerca di divertimento. Il suo ruolo da tutto fare è agevolato anche dai consumi veramente ridotti, stando alla casa infatti servono 4,3 litri di verde per coprire 100 km.

INTERATTIVA Se la base meccanica rimane pressoché invariata, a livello tecnologico la Kawasaki Z 650 2020 fa veramente un bel balzo in avanti. Il nuovo faro a LED anteriore fa coppia con la strumentazione TFT a colori – sempre ben visibile e di facile lettura – dotata di connessione Bluetooth. Tramite l’app Rideology (disponibile per IOS e alcuni modelli Android) è possibile consultare i dati di navigazione, impostare il LED dell’indicatore di cambiata, consultare i dati sui tagliandi e ricevere le notifiche dal proprio telefono.

NON È FINITA E non è tutto, la lista di novità non finisce certo qui. Per migliorare il confort del passeggero è stata riprogettata la porzione di sella a lui dedicata mentre per offrire ancora più grip Kawasaki ha optato per le gomme Dunlop Sportmax Roadsport 2, nelle misure 120/70 all’anteriore e 160/55 al posteriore, calzati su cerchi da 17 pollici.

PREZZO E DISPONIBILITÀ Si sa, quando si parla di entry level (o prime moto “da grandi”) la grande discriminante è il prezzo. La nuova Kawasaki Z 650, considerata la tecnologia equipaggiata, ha un prezzo davvero concorrenziale: 7.090 euro. Per entrare a gamba tesa sulle rivali, poi, per i primi tre mesi di commercializzazione sarà attiva una campagna promozionale che farà partire i listini a 6.790 euro. Non manca poi la possibilità di personalizzare la Z in base alle proprie esigenze, siete amanti della guida sportiva? Fa al caso vostro la versione Performance che include, tra l’altro, lo scarico Akrapovic. Curiosi di sapere come va? Procedete dopo la fotogallery.