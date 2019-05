Autore:

Danilo Chissalè

PUZZLE COMPLETO La famiglia Z di Kawasaki è senza dubbio la più apprezzata nel listino della Casa di Akashi. L’ultima arrivata, la Z400, va a completare una gamma che attira dai ragazzi con la Z125 fino a raggiungere gli smanettoni duri e puri con la Z1000R. Senza dimenticare che nel mezzo ci sono dei best seller come le medie Z650 e Z900. Le aspettative sono alte, sarà all’altezza del blasone la piccola naked? Scopriamolo insieme.

CHIARAMENTE Z A primo impatto non si hanno dubbi, la Z400 è chiaramente membro della famiglia Z: linee tese e spigolose, faro anteriore basso e seduta ben incavata. Le uniche note fuori dal coro arrivano dal colore amaranto, alternativo all’immancabile verde, e dal faro posteriore a LED – a LED anche quello anteriore – di derivazione Ninja 400. Le finiture non lasciano adito a critiche, questa Z400 è davvero ben rifinita con alcuni dettagli, come le pedane del passeggero realizzate dal pieno e amovibili decisamente curati. Attenzione al dettaglio che però ha portato a delle rinunce discutibili come la possibilità di regolare la distanza dal manubrio delle leve di frizione e freno. Complet, seppur datata nell’aspetto, rispetto ad alcune rivali, la strumentazione mostra oltre alle classiche informazioni anche due trip e gli indicatori di consumo medio ed istantaneo.

GIUSTA PER TUTTI La Z400, che sostituisce a listino la vecchia Z300, si presenta con una formula intelligente per attirare consensi da più parti possibili. Il design è di quelli che piacciono ai giovani, magari possessori di patente A2 e alla ricerca della giusta moto per incominciare. Potenza ridotta, cilindrata contenuta e tagliandi a 12.000 km fanno invece gola a chi cerca un’alternativa allo scooter o vuole tornare in moto dopo tanto tempo mentre i soli 167 kg con il pieno di benzina (14 litri la capienza del serbatoio) strizzano l’occhio al gentil sesso.

QUI MOTORE Come detto qualche riga sopra, la Kawasaki Z400 condivide tanto, quasi tutto, con la sorella carenata Ninja 400, vincitrice del Mondiale Supersport 300, motore incluso. Il bicilindrico parallelo frontemarcia raffreddato a liquido da 399 cc eroga 45 cv a 10.000 giri/min e 38 Nm di coppia massima, dati che la issano al vertice della categoria. Ad esso è accoppiato un cambio a 6 rapporti con una frizione antisaltellamento e assistita, ideale proprio per chi non ha dimestichezza con i ferri del mestiere.

QUI CICLISTICA Oltre al motore, anche la ciclistica è in condivisione con la Ninja 400, seppur opportunamente ritarata per ambientarsi al mondo reale fatto di tombini, buche e pavé. Il telaio è realizzato in acciaio ad alta resistenza ed è più leggero rispetto a quello della vecchia Z300. Il comparto sospensioni si compone di una forcella tradizionale con steli da 41 mm che lavora in simbiosi con un mono ammortizzatore regolabile nel precarico (su 5 livelli) mentre l’impianto frenante ha dischi di dimensioni generose rispetto alla cilindrata: 310 mm all’anteriore (stesso diametro del disco della Z1000) e 220 mm al posteriore. Rispetto alla Z300 cresce la larghezza dello pneumatico posteriore, ora di 150 mm, confermato invece l’anteriore 110/70. Nello specifico i cerchi da 17 pollici sono calzati da pneumatici Dunlop GPR300.

PREZZI E ACCESSORI La Kawasaki Z400 si fionda nel segmento delle naked entry level con l’arma principale, ovvero il prezzo, decisamente affilata. La potrete già trovare esposta nei concessionari a 5.590 euro f.c, prezzo che sale a 6.290 euro per la versione Performance arricchita di serie da scarico slip-on Akrapovic, coprisella e adesivo para serbatoio. La lista degli accessori si completa con puntale, borsa da serbatoio, sella maggiorata (+3cm) e lucchetti.