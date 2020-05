BURLONI No, non avete problemi di vista e il vostro schermo non ha bisogno di una pulita. Quei burloni di Bimota hanno deciso di darci una piccola – sfocata – anteprima di come sarà la KB4 e del suo stato di sviluppo. Nonostante le foto siano sapientemente modificate per non far trapelare troppi dettagli della prossima moto che arriverà in commercio, possiamo intuire alcune soluzioni tecniche e stilistiche.

STILE MISTO Come anticipavano i bozzetti e i rendering circolati nei mesi scorsi, la Bimota KB4 mixerà le linee retrò degli anni ’70 dell’anteriore, caratterizzato con il cupolone e il faro tondo, con le linee spigolose del serbatoio e della coda. Le carene montate sulla moto della foto non sono ancora quelle definitive, che abbiamo motivo di credere che non saranno troppo diverse da quelle montate sugli esemplari prodotti in serie.

MECCANICA TRADIZIONALE Per quanto riguarda la meccanica, stando a quanto si può intravedere nelle foto, la KB4 sarà molto più tradizionale rispetto alla sovralimentata Bimota Tesi H2. All’anteriore ci sarà infatti una forcella tradizionale a steli rovesciati di altissima qualità, mentre telaio e motore saranno presi direttamente dalla Z1000 di Kawasaki. Il 4 in linea da 140 CV giapponese potrebbe essere “vitaminizzato” per fornire alla KB4 qualche cavallo in più, ma non è da escludere nemmeno l’ipotesi della riduzione di peso con l’ampio utilizzo di fibra di carbonio per enfatizzare la sportività del modello. Qualche tempo fa vi avevamo preannunciato che la KB4 sarebbe arrivata in strada come prototipo entro l’estate 2020, nonostante lo stop imposto dal Covid non ci sembra affatto un’idea peregrina, anzi. Non resta che attendere ancora qualche mese per capire come sarà in veste definitiva (appuntamento a EICMA, se ci sarà) e soprattutto quanto sarà il suo prezzo di listino: sarà ancora superiore ai 30.000 come i vecchi modelli o si opterà per un prezzo più competitivo per attirare nuovi fan verso il marchio?