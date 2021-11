ZT310-M: lo scooter Zontes approda finalmente in Europa

ZERO 1 Articoli

Zontes ZT310-M, il primo scooter del marchio cinese, sbarca finalmente in Europa: scopriamone motore, ciclistica e caratteristiche

Zontes presenta in Europa il primo scooter, lo ZT310-M, del quale vi avevamo parlato qui. Scopriamo design, motore, ciclistica e caratteristiche tecniche dello scooter sportivo.

Zontes ZT310-M: ecco lo scooter in Europa

Già dal punto di vista estetico il nuovo ZT310-M di Zontes è al passo coi tempi, grazie a un frontale sportivo dal look futuristico: il muso tronco presenta grosse feritoie sulle quali spiccano fari a LED che gli donano uno stile da non far invidia alla saga Transformers.

Zontes ZT310-M

Il monocilindrico raffreddato a liquido da 309 cc eroga 33 CV a 7.500 giri/min e 32 Nm a 5.500 giri/min con la possibilità di scegliere tra 2 mappe motore, Eco e Normale. Al telaio tubolare in acciaio sono abbinati una forcella telescopica e una coppia di ammortizzatori, mentre sui cerchi da 14'', entrambi equipaggiati con freni a disco, sono montati pneumatici 110/80 e 140/70. Peso di 158 kg e sella a 770 mm di terra.

Zontes ZT310-M

ZT310-M Tipo Monocilindrico raffreddato a liquido, DOHC 4 Cilindrata 309 cc Alesaggio x Corsa 72 x 76 Rapporto di compressione 11,8:1 Potenza massima 33 CV e 24,5 kW @7500rpm Alimentazione Iniezione elettronica Lunghezza massima 2.010 mm Altezza massima 1.350 mm Larghezza massima 770 mm Freno anteriore A disco con ABS Freno posteriore A disco con ABS Sospensione anteriore Idraulica tradizionale Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore Copertura anteriore 110/80-14 Copertura posteriore 140/70-14

Pubblicato da Michele Perrino, 24/11/2021