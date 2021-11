Royal Enfield Interceptor e Continental GT 650, a EICMA le edizioni "Anniversario"

Livrea nero intenso e cromo e stemma in ottone realizzato a mano: solo 480 esemplari per celebrare i 120 anni di storia del brand

Certe ricorrenze vanno festeggiate a tutti i costi, e quale miglior contesto, se non la manifestazione di settore più importante al mondo? Per celebrare il traguardo dei 120 anni di fondazione e il suo fiero primato di Casa motociclista più antica ancora in attività, Royal Enfield svela a EICMA 2021 le versioni “120th Year Anniversary Edition” delle sue popolari 650 Twin, vale a dire Interceptor e Continental GT.

INTENSAMENTE ROYAL Prodotte in edizione limitata, soli 480 esemplari in tutto il mondo, Interceptor 650 e Continental GT 650 “120th Year Anniversary Edition” si distinguono per una livrea esclusiva del serbatoio nei colori nero intenso e cromo sviluppata internamente attraverso la tecnologia di cromatura leader di settore di Royal Enfield, presso lo storico stabilimento produttivo di Thiruvottiyur a Chennai, in India, inaugurato negli anni ‘50. A completare i serbatoi neri e cromati, sia la Continental GT 650 che la Interceptor 650 monteranno per la prima volta componenti completamente neri, come il motore, la marmitta e altri elementi proposti in varie nuance. Le motociclette saranno inoltre equipaggiate con una serie di accessori originali, tra cui cupolini, paramotore, paracalore per scarichi, specchietti touring e bar end in versione nera che si armonizzano con il design complessivo.

HANDMADE Ispirate alla tradizionale manifattura artigianale del brand, le Interceptor 650 e Continental GT 650 “120th Year Anniversary Edition” saranno personalizzate anche dalle leggendarie strisce verniciate a mano Royal Enfield. E per rendere ogni modello ancora più esclusivo, lo stemma nella parte superiore del serbatoio sarà caratterizzato da un numero di serie univoco. Immancabile, infine, lo speciale adesivo celebrativo del 120° anniversario di Royal Enfield sul pannello laterale.

IL LANCIO 120 esemplari della Limited Edition saranno disponibili in Europa nel primo trimestre del 2022. I prezzi e la route to market verranno resi noti nei prossimi mesi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/11/2021