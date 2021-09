Gare di moto

Royal Enfield darà il via, in India, alla Continental GT Cup: il trofeo si correrà a bordo delle Continental GT 650 modificate

Ultimamente vi abbiamo parlato della Royal Enfield Himalayan, o della nuova cruiser Meteor 350. Oggi però è la volta della Continental GT 650, che presto si darà... alle corse. Proprio così, in India, la GT prenderà parte a uno speciale trofeo.

CONTINENTAL GT CUP Il trofeo dedicato alla Royal Enfield si correrà in India e le iscrizioni sono aperte fino alla fine del mese di settembre. Un centinaio i piloti selezionati, che diventeranno poi 18 entro il 21 ottobre, quando il trofeo prenderà ufficialmente il via. Le gare in calendario sono 4, di cui 3 al Kari Motor Speedway e la finale al Buddh International Circuit, già frequentato nel 2011 dal circus della F1.

VEDI ANCHE

La Royal Enfield Continental GT 650

LE MOTO La Continental GT 650 diventerà GT-R650 grazie a componenti come pedane arretrate, un sistema di scarico in acciaio inossidabile, pneumatici da corsa in mescola morbida e una carenatura da corsa in stile retrò. Una serie di modifiche che abbassa il peso della GT 650 di 24 kg fino a quota 188 kg.

Pubblicato da Michele Perrino, 29/09/2021