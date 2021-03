Royal Enfield continua a sfornare aggiornamenti Euro5 per la propria gamma. Dopo l’Himalayan, è arrivato il momento delle tanto apprezzate Interceptor 650 e Continental GT 650. Le principali novità non cambiano la sostanza del modello heritage di Royal Enfield, che presenta la medesima scheda tecnica di prima. Il motore da 648 cc diventa Euro5 ma eroga sempre 48 CV e 52 Nm, così come dal punto di vista estetico la moto resta sempre la stessa.

NUOVE COLORAZIONI La versione standard della Interceptor 650 è disponibile nelle colorazioni monocromatiche Canyon Red e Ventura Blue oppure nelle colorazioni bicolori Downtown Drag (nera e grigia) e Sunset Strip (nera e rossa). Molto interessante la variante cromata Mark 2, che si rifà alla Interceptor 750 degli anni ’60. Restano sempre disponibili le livree Orange Crush e Baker Express. Per quanto concerne la Continental 650 GT, ritorna la tanto richiesta Rocker Red a fianco della nuova British Racing Green; le colorazioni bicolore invece sono la Dux Deluxe e Ventura Storm, con la variante cromata Mister Clean.

PREZZI Di seguito, ecco i prezzi delle aggiornate Royal Enfield: