AGGIORNAMENTO 2021 Royal Enfield ha annunciato il lancio della nuova Himalayan in India, Europa e Regno Unito. La piccola monocilindrica riceve piccoli aggiornamenti e 3 nuove colorazioni. Scopriamo come cambia.

MODIFICHE E NUOVI COLORI Per la Himalayan 2021 arrivano 3 nuove livree e alcune migliorie. Sarà infatti disponibile in New Granite Black - mix opaco e lucido - Mirage Silver e Pine Green, oltre alle colorazioni esistenti Rock Red, Lake Blue e Gravel Grey. Con la nuova Himalayan 2021, Royal Enfield presenterà anche il Royal Enfield Tripper, un sistema di navigazione turn-by-turn semplice e intuitivo che, collegandosi alle mappe del telefono tramite Bluetooth, rimanda sul display della moto gli avvisi di svolta. La rinnovata Himalayan riceve modifiche anche alla sella, al cupolino e al portapacchi posteriore (nella foto sotto, il modello precedente).

IL CUORE È LO STESSO Nella sostanza la Himalayan 2021 rimane uguale alla precedenet: c'è sempre il monocilindrico 4T raffreddato ad aria da 411 cc, capace di 24,3 CV e 32 Nm, e il cambio manuale a 5 rapporti. Invariata anche la ciclistica, che conferma le medesime sospensioni - forcella da 41 mm e mono regolabile nel precarico - ruote e freni.