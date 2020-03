PRESTO IN ARRIVO Sin dai primi giorni del 2020 si sono susseguite numerose voci riguardanti importanti novità in arrivo da Royal Enfield. Tutto tace - per ora - dalla Casa indiana, ma nel frattempo le voci relative a due nuove moto si fanno sempre più consistenti. La prima è la Meteor, di cui vi abbiamo parlato a inizio mese, mentre la seconda che si unirà alla gamma di Royal Enfield potrebbe essere una versione più piccola della Himalayan. E il suo arrivo è programmato per aprile 2020.

PICCOLA TUTTOFARE Il nome in codice è ''J1D'' e si tratta del progetto con cui viene chiamata all'interno di Royal Enfield e che, stando alla stampa locale, verrà presentata il prossimo aprile. Si esclude l'ipotesi che questo modello sia in realtà la Meteor, in quanto quest'ultimo viene chiamato internamente ''J1C0''. Vista la somiglianza tra i due nomi, ci si aspetta una stessa piattaforma o uno stesso motore: nel caso della Meteor si parla di un motore da 350 cc. Ma stando ai colleghi indiani, la Casa pare intenzionata a dar vita a una Himalayan con motore da 250 cc, poichè l'attuale 400 cc è una cilindrata piuttosto alta per gli standard indiani. Una scelta sensata, senza duvvio, ma questo apre un'altra questione: sarà destinata al mercato locale oppure arriverà anche da noi? Un'altra previsione riguarda il nome: il più accreditato è ''Sherpa'', che riprende uno storico modello di Royal Enfield degli anni '60.