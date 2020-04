ECOLOGICO Anche in India l’ecologia ha iniziato a guadagnarsi il giusto spazio. Da qualche tempo è infatti in vigore la nuova normativa antinquinamento BS6 – equiparabile alla “nostra” Euro 5 – che ha costretto tutti i marchi ad adeguarsi e anche alla svelta. Tra questi c’è ovviamente Royal Enfield che ha subito adeguato uno dei modelli di maggior successo: la Himalayan.

STESSE PRESTAZIONI Nonostante l’adeguamento alle più stringenti direttive, gli ingegneri di Royal Enfield sono riusciti nel difficile compito di rendere il loro monocilindrico più ecologico senza renderlo più complesso, senza aumentare la cilindrata e mantenendo livelli di prestazioni identici o quasi a quelle del vecchio motore. Dal mono da 411 cc escono 24,3 CV a 6.500 giri/min (contro 24,5 CV di prima) e 32 Nm di coppia massima a 4.000 giri/min. Il nuovo impianto di scarico con nuovi catalizzatori ha comportato sì l’abbassamento delle emissioni, ma anche un aumento di peso di 5 kg sul piatto della bilancia.

NON SOLO MOTORE L’aggiornamento ai nuovi limiti normativi porterà con se anche migliorie a uno dei punti deboli della tutto terreno indiana: la frenata. Sul model year 2020 indiando arriva la possibilità di disinserire l’ABS sulla ruota posteriore per la guida in fuoristrada ma anche la potenza frenante è migliorata. In ottica sicurezza è da segnalare anche il nuovo comando per le frecce d’emergenza mentre per quanto riguarda la praticità, dopo aver raccolto le segnalazioni dei clienti, è stato modificato il cavalletto laterale. Al momento la nuova royal enfield, royal enfield Himalayan, royal enfield Himalayan 2020, royal enfield Himalayan motore, royal enfield Himalayan euro5, sarà disponibile solamente per il mercato indiano ma non è da escludere che la potremo vedere in Europa a partire dalla fine del 2020 nonostante il probabile slittamento dello stop alle vendite dei veicoli Euro 4 previsto per la fine di quest’anno.