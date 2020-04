RIPARTIRE Da lunedi 4 maggio l'Italia riaccenderà i motori in cerca di rilancio, ad oggi però siamo ancora in una fase confusa tra il Lockdown, scattato i 23 marzo scorso e la Fase 2. Molte sono le aziende che stanno riprendendo le attività, ma ci si chiede come sarà organizzato il percorso verso le normali abitudini di vita e quali saranno i benefici per l’economia di privati e aziende. Anche il settore delle due ruote si stanno mettendo all'opera, per favorire il rapporto con i clienti, ma anche per facilitare l’operato dei propri collaboratori. Parlando con i responsabili delle aziende e delle filiali che operano sul nostro territorio, vogliamo capire quali sono le strategie messe in atto per non farsi trovare spiazzati nella fase di ripartenza, focalizzando l’attenzione sui progetti per sostenere, anzi migliorare, il rapporto con il cliente finale.

INTERVISTA CON... Si è prestato per rispondere alle nostre domande Cesare Carola, responsanbile mercato Italia di Valentino Motor Company, distributore ufficiale per il nostro paese di Royal Enfield. Con lui abbiamo approfondito cosa sta facendo Royal Enfield in questa fase a ''serrande giù'' e cosa ha in serbo per la Fase 2 ormai prossima. Ad oggi la gamma è proposta con uno sconto di 300 euro e finanziamenti a tassi agevolati, anche a 30 mesi. Per la Fase 2 Royal Enfield sta valutando l'apertura 7 giorni su 7 per gestire al meglio l'emergenza coronavirus con una particolare attenzione al cliente, oltre a campagne di finanziamento interessanti con prima rata a 6 mesi e sconti del 20% sulla linea di abbigliamento prossima al lancio, lo stile è un punto cardine del brand. Colpisce l'iniziativa di poter finanziare anche gli accessori per personalizzare la propria moto per un valore massimo di 1.000 euro. Trovate tutti i dettagli nella nostra video-intervista qui sotto!