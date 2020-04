RIPARTENZAOra siamo ancora in Lockdown, scattato iL 23 marzo scorso, ma da lunedi 4 maggio sarà la volta della Fase 2, che metterà in movimentol’Italia. La ripartenza è attesa da tutti, tutti vogliono che il paese riprenda a correre attraverso l'economia, secondo grande malato dopo i cittadini italiani. Sempre più aziende stanno riprendendo l'attività, ma ci si chiede come sarà organizzato il percorso verso le normali abitudini di vita e quali saranno i benefici per l’economia di privati e aziende. Le case motociclistiche, ovviamente, si stanno adoperando per rendere la filiera più svelta e smart, per favorire il rapporto fra loro e clienti, ma anche per facilitare l’operato dei propri collaboratori. Parlando con i responsabili delle aziende e delle filiali che operano sul nostro territorio, vogliamo capire quali sono le strategie messe in atto per non farsi trovare spiazzati nella fase di ripartenza, focalizzando l’attenzione sui progetti per sostenere, anzi migliorare, il rapporto con il cliente finale.

PAROLA ALL'INTERVISTATO Domenico Lojacono, responsabile commerciale di SYM Italia, si è prestato per un intervista in cui abbiamo toccato i temi caldi del momento, assistenza ai clienti durante il Lockdown e iniziative per la Fase 2, con lo scopo di far tornare la fiducia ai clienti. La casa Taiwanese non ha mai smesso di fornire assistenza alla propria rete di officine durante la ''fase 1'' dell'emergenza, continuando a fornire il manteriale neccessario alla riparazione dei veicoli SYM di chi era obbligato a recarsi a lavoro oltre che al personale medico e alle Forze dell'Ordine. Per la Fase 2 il piano di ripartenza di SYM, invece, ripartirà dall'importante campagna di promozioni e da una politica di finanziamento davvero interessante. Tutti i dettagli nel video qui sotto!