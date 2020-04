A SOSTEGNO DEL CLIENTE Ormai quasi tutte le case motociclistiche stanno estendendo il periodo di garanzia ufficiale per tutti i propri mezzi, e tra queste c’è anche Royal Enfield. La casa indiana, distribuita in italia da Valentino Motor Company, supporta i propri clienti con un’estensione gratuita di 3 mesi dei veicoli la cui garanzia è in scadenza – o scaduta – tra il 1 marzo e il 31 maggio. Il periodo di estensione potrebbe variare qualora il governo apporti ulteriori modifiche per contenere il contagio del Covid-19.

VANTAGGI PER GLI ACQUISTI Questa iniziativa a livello europeo è erogata attraverso la rete concessionari ufficiali, per assicurare il massimo supporto ai clienti Royal Enfield che in questi mesi sono impossibilitati a usufruire della garanzia e per evitare che l'attuale blocco governativo possa influenzare negativamente le esperienze future con le loro moto. Per chi volesse comprare una Royal Enfield nei prossimi mesi sono stati confermati dei vantaggi sull'acquisto, come finanziamenti a condizioni vantaggiose e un bonus di 300 euro spendibili per l’immatricolazione oppure in accessori e abbigliamento.