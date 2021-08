CLASSIC 350 Agosto è davvero un mese “infuocato” per Royal Enfield. Dopo la Himalayan pizzicata in fase di collaudo è la volta di una novità annunciata da tempo, la Classic 350. La moto dallo stile vintage verrà svelata il prossimo 31 agosto in India e andrà ad accendere un accesa rivalità con altre due rivali del segmento come la Honda CB350 e Benelli Imperiale 400.

TANTA METEOR Le informazioni ufficiali, come immaginabile, verranno svelate solo in occasione del lancio ufficiale, ma di lei possiamo già anticiparvi qualcosa dato che negli ultimi mesi la moto è stata pizzicata diverse volte dai paparazzi indiani. Non sorprende che ci sia tanto in comune con la piccola cruiser Meteor 350 (qui il link alla prova). Ovviamente in comune c’è il nuovo monocilindrico 349 cc raffreddato ad aria e olio da 20,2 CV e 27 Nm di coppia a 4000 giri/min. Ma non è finita qui, sulla Classic 350 verrà introdotto il sistema di navigazione Tripper sviluppato con Google Maps.

LA CICLISTICA Motore, tecnologia ma anche ciclistica. La Classic avrà una coppia di ammortizzatori al posteriore, una forcella tradizionale all’anteriore e freni a disco con ABS a doppio canale. Per quanto riguarda l’arrivo in Europa non ci sono ancora informazioni certe, la Meteor sta ben figurando e non c’è motivo di credere che anche la sorella possa fare altrettanto. L’occasione propizia per vederla dal vivo potrebbe essere EICMA 2021, dato che Royal Enfield ha già confermato la sua presenza alla kermesse milanese.