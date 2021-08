La Himalayan potrebbe presto avere una sorella stradale. Le foto spia di una nuova Royal Enfield, infatti, sembrerebbero indicare nella Scram 411 la parente della Himalayan meno votata all'avventura e, soprattutto, al fuoristrada.

LE DIFFERENZE Ma in cosa la Royal Enfield Scram 411 si differenzierebbe dalla sorella Himalayan? Per prima cosa la Scrambler perderebbe la ruota anteriore da 21'' in favore di una da 19''. Addio al portapacchi, al parabrezza e anche alle barre tubolari di fianco al serbatoio: sulla nuova versione arrivano una mascherina intorno al faro e un diverso maniglione per il passeggero. Sul fianco del serbatoio, al posto delle protezioni, due piccole appendici che riportano la scritta 411. La sella, infine, non è divisa in due come sulla Himalayan, ma è costituita da un unico piano di seduta.

STRUMENTAZIONE DA METEOR Semplificata anche la strumentazione della nuova Scram 411, che dovrebbe somigliare a quella della Meteor 350 – qui la mia prova su strada – con tanto di sistema di navigazione Turn by Turn.

NESSUNA SORPRESA Sotto le sovrastrutture della Scram 411 dovrebbe battere lo stesso cuore della Himalayan, il monocilindrico da 411 cc, capace di 24,5 CV a 6.500 giri/min e 32 Nm di coppia a 4.000 giri/min. Per avere conferme ufficiali in merito alla nuova Royal Enfield, tuttavia, dovremo attendere. Restate collegati.