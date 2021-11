EICMA 2021: Royal Enfield SG650 Concept. Eccola in video

Apre alla grande la sua EICMA 2021 Royal Enfield, che ha presentato al suo stand il bellissimo prototipo della SG650 Concept. Un modello importante, perché segna l’inizio di un nuovo capitolo per il marchio.

EICMA 2021: Royal Enfield SG650 Concept

COM’È NATO Il SG650 Concept è nato da una sfida lanciata da Mark Wells, responsabile del design di Royal Enfield, che ha voluto celebrare il periodo di transizione che sta attraversando il mondo dei motori, e che coinvolge anche la casa inglese. “Siamo un’azienda che si sta affrancando dall’era analogica”, ha dichiarato Wells. “Stiamo sviluppando nuovi prodotti che, pur mantenendo lo spirito genuino di sempre, sono completamente integrati con il presente digitale. Lo scopo era realizzare una concept bike unica, che rendesse omaggio alle tante, storiche moto custom Royal Enfield senza rimanere incatenata al passato. Un’interpretazione neo-rétro che rivoluzionasse i potenziali canoni estetici delle Royal Enfield, senza comunque tradire l’iconico DNA dell’azienda”.

VEDI ANCHE

EICMA 2021: Royal Enfield SG650 Concept

CYBERPUNK Il risultato è una moto che mantiene lo spirito analogico del marchio, a partire dalle linee quasi vintage, unite a elementi dal sapore quasi futuristici, immersi in una giungla urbana fatta di luci sature al neon, in cui vecchio e nuovo si intrecciano in un groviglio di cemento, metallo e luci accecanti. Il frontale è in alluminio lucidato di ispirazione vintage, mentre sul serbatoio spicca una futuristica grafica digitale; molti componenti sono stati prodotti e progettati singolarmente, esclusivamente per questo prototipo, a cominciare proprio dal serbatoio, lavorato dal pieno partendo da un unico blocco di alluminio, così come i cerchi con ABS integrato, le pinze dei freni su misura e il doppio disco del freno anteriore.

EICMA 2021: Royal Enfield SG650 Concept

AVANGUARDISTA Azzardate ma ben integrate in questo modello le forcelle rovesciate, l’insieme piastra forcella / alloggiamento faro (integrato in alluminio) e i manubri bassi molto ampi, con blocchetti in alluminio. Decisamente retrò invece i doppi ammortizzatori posteriori montati sul telaietto e la sella monoposto sospesa in pelle nera con impunture cucite a mano.

EICMA 2021: Royal Enfield SG650 Concept

LA VEDREMO DAL VIVO? Difficile immaginare in questo momento un futuro per il concept di Royal Enfield. Probabile che molti degli elementi stilistici che lo contraddistinguono vengano ripresi sui prossimi modelli del marchio, ma al momento questa moto è destinata a rimanere uno studio concettuale. Per vederla dal vivo potete recarvi allo stand Royal Enfield, presso EICMA, al Padiglione 15, stand I40.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/11/2021