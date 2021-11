Piaggio 1 esordisce a EICMA 2021 nell'edizione Feng Chen Wang

Il Piaggio 1 appare per la prima volta davanti al grande pubblico, e lo fa in occasione del ritorno di EICMA. Lo scooter elettrico della Casa di Pontedera lo conosciamo già: si tratta di un prodotto che alza l’asticella tecnologica nella propria gamma. Fari full LED, sistema keyless, ma soprattutto un powertrain elettrico integrato nella ruota posteriore. Ci sono due versioni: il Piaggio 1 omologato come “cinquantino” (1,6 CV, vel. Max. 45 km/h, fino a 55 km di autonomia) oppure il più performante Piaggio 1 Active (2,72 CV, vel. Max. 60 km/h, fino a 85 km di autonomia). Alla kermesse milanese, però, viene presentato in una livrea molto speciale.

La stilista Feng Cheng Wang nasce in Cina, ma studia e cresce a Londra dove sviluppa la propria creatività grazie agli innumerevoli stimoli che offre la capitale inglese. La livrea da lei realizzata sul Piaggio 1 combina gli elementi naturali dell’acqua e il simbolo della Fenice, che nella mitologia cinese rappresenta la virtù e la grazia. È stata disegnata a mano, con la colorazione verde (sui cerchi e sulla sella) che richiama la flora autoctona della Cina. Oltre a questa livrea, nascono anche un casco dedicato e una capsule collection di capi unisex per lo streetwear.

L’esclusivo Piaggio 1 Feng Chen Wang sarà disponibile nei concessionari da febbraio 2022, così come il casco dedicato e la collezione di moda Feng Chen Wang per Piaggio.

Pubblicato da Giorgio Sala, 23/11/2021