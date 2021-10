EICMA 2021

A EICMA vedremo una versione speciale di Piaggio 1, lo scooter elettrico di Pontedera. Si tratta della creazione realizzata da Feng Chen Wang, stilista tra le più sperimentali e innovative del panorama internazionale. Questo nuovo sodalizio tra l'Azienda toscana e la stilista porterà, oltre a una versione personalizzata dello scooter elettrico, a una collezione di moda dedicata.

NON SOLO MODA La collaborazione di Piaggio con la stilista cinese altro non è che l'ennesima di questo genere. Basti ricordare la Vespa 946 Emporio Armani – ne abbiamo beccata una recentemente, in vendita a 20.000 euro – oppure la Vespa Primavera Sean Wotherspoon. Questa volta, invece, toccherà alla speciale versione di Piaggio 1, il primo scooter elettrico della casa di Pontedera.

Feng Chen Wang: non solo Piaggio 1 ma anche una collezione d'abbigliamento

DA STRADA Ma cosa c'è in comune tra la collezione d'abbigliamento di Feng – che sarà disponibile da febbraio 2022 sul sito www.fengchenwang.com – e Piaggio 1? Innanzitutto la strada, in quanto si tratta di una capsule collection di capi unisex per lo streetwear. Presentata il 13 ottobre alla Shanghai Fashion Week, rimodella la tradizione in capi originali e sorprendenti. Il recupero della tradizione si combina visivamente con gli elementi naturali dell'acqua e il simbolo della Fenice, che nella mitologia cinese rappresenta la virtù e la grazia. La sovrapposizione dei materiali riciclati, cifra stilistica di Feng, è invece sinonimo di una profonda attenzione di Feng verso i temi della sostenibilità, il rispetto per la natura e il recupero creativo. “Piaggio è un marchio sinonimo di mobilità e lifestyle nel mondo, profondamente radicato nella storia ma pioniere nell’innovazione. È la testimonianza di un ingegno autentico, distintivo, da cui è stato facile trarre tutta l’energia creativa per disegnare questa collezione che rimodella la tradizione per renderla speciale e contemporanea” ha spiegato Feng.

Piaggio 1: come sarà la versione di Feng Chen Wang? A EICMA lo scopriremo

UNA NUOVA VISIONE Il risultato di questa unione spirituale è un dialogo tra due eccellenze su una nuova visione del valore della libertà individuale, come racconta Michele Colaninno, Chief of Strategy and Product del Gruppo Piaggio. “Feng è una stilista sorprendente, che fonde in modo innovativo e coerente le radici della sua cultura asiatica con la vibrante creatività londinese. L’incontro con Feng è stata l’occasione per avviare una conversazione, attraverso il linguaggio della moda, sui concetti di funzionalità, sostenibilità e design al servizio di forme sempre più evolute di libertà di movimento personale. Concetti che da sempre Piaggio persegue ed esplora attraverso i propri marchi e prodotti in tutti i paesi del mondo”.

