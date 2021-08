ECCELLENZE MADE IN ITALY Nel 2015 due icone del Made in Italy come Vespa ed Emporio Armani s’unirono in una partnership che portò alla realizzazione di una serie limitata del leggendario scooter italiano: la Vespa 946 Emporio Armani. Ne furono realizzati solo 990 esemplari per festeggiare insieme il 40° anniversario della fondazione del noto brand italiano di moda e il 130° anno di vita del Gruppo Piaggio. La Vespa 946 si caratterizza indubbiamente per le forme ardite (monoposto con coda allungata e sella che sembra sospesa nel vuoto, un capolavoro di design a dirla tutta) ed impreziosite da una livrea grigia opaca con tonalità di verde visibili solo in certe condizioni di luce, sella in pelle marrone, dettagli e loghi della Maison di moda sul faro anteriore e all’attaccatura della sella.

ARTICOLO INVENDUTO La serie limitata è stata venduta nelle più importanti città del modo, dall’Europa agli Stati Uniti d’America, ma quella che ha attirato la nostra attenzione si trova in Germania. Facendo un giro sul popolare portale di compra/vendita di auto e moto potrete trovare un esemplare di Vespa 946 Emporio Armani in vendita a meno di 20.000 euro. Un affare? Forse no, dato che l’annuncio è online dal 2016. Il motivo? Forse le richieste eccessive della proprietaria che sta cercando di farci un bel gruzzoletto con la sua Vespa. Nel 2015, infatti, il prezzo di listino era di poco più di 10.000 euro, decisamente inferiore ai 19.890 richiesti dalla venditrice. Come regola auto e moto rare, per di più con pochi chilometri alle spalle (la Vespa ne ha solo 1.300), incrementano il loro valore, ma la sensazione è che la signora stia tirando un po’ troppo la corda.