CAMBIAMENTO Chi è cresciuto a pane e 2 tempi storcerà il naso, ma il mondo cambia e, col settore automotive che punta sempre più verso l'elettrificazione, certe novità vanno messe in conto. Stiamo parlando della storica Vespa a 2 tempi, vero reperto della nostra cultura 2 ruote, che oggi può diventare elettrica grazie a un kit.

IL KIT Arriva dal negozio Retrospective Scooters di Niall McCart, a Londra, il kit che permette di convertire la Vespa a 2 tempi, e non solo, in elettrica. McCart, insieme all'amico John Chubb, appassionato di scooter ed ex Royal Navy con una laurea in ingegneria elettrica e scienza missilistica, si sono messi al lavoro. Dopo aver perfezionato la nuova centralina e vari componenti, hanno sostituito il serbatoio della benzina con una batteria agli ioni di litio e il forcellone originale con una versione modificata per ospitare il motore elettrico, montato sul mozzo. Il debutto in pubblico, avvenuto ai Vespa World Days del 2018 a Belfast, in Irlanda del Nord, non è stato facile: un palcoscenico di appassionati tanto tradizionalisti non è sembrato gradire una Vespa così lontana dall'originale ma, dopo averla provata...

PLUG-AND PLAY Rispetto alla Vespa E Primavera di Belfast il kit è stato ottimizzato e reso plug-and-play, insomma... da montare e utilizzare. Il Project: E – questo il nome del kit – permette alla Vespa di raggiungere uan velocità massima di 80 km/h e la batteria agli ioni di litio Panasonic da 64 V e 28 AH regala un'autonomia di circa 55 km. Disponibile per Vespa e Lambretta, Project: E costa da 3.445 a 3.650 sterline, l'equivalente di circa 4.050/4.290 euro. Le spedizioni vengono effettuate in tutto il mondo e viene offerto supporto tecnico anche per il montaggio, che richiede circa 16 ore.