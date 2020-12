PREMIATI Forbes è abituata a incoronare gli uomini più influenti del pianeta, ma anche quando si tratta di scegliere i cinque scooter più interessanti del 2021 non si tira certo indietro. Nella lista due icone del Gruppo Piaggio – la Vespa e il Piaggio Beverly – Honda X-ADV, Italjet Dragster e BMW C 650 GT. Scelte eterogenee che vengono accomunate da una cosa: lo stile.

IL BEVERLY Del nuovo Beverly Forbes esalta il recente restyling, che è intervenuto sia sulle linee sia sulla tecnologia. Un punto a favore è la versatilità del mezzo, adatto per agili spostamenti in città come per tratti di autostrada. I due motori a quattro tempi raffreddati a liquido di 300 e 400 cc sono più potenti delle precedenti unità, offrendo maggiore spunto in accelerazione.

LA VESPA Anche per Vespa 50 il giornalista sottolinea l’ammodernamento apportato, capace al contempo di rinnovare le linee e la tecnologia di Vespa ma mantenendone inalterato l’heritage che la contraddistingue. Molto apprezzata la nuova strumentazione, le luci a led e le performance del motore (bassi consumi ed emissioni), oltre alle rifiniture cromate e alle ruote da 12 pollici, adatte anche a strade dissestate. Un autentico omaggio al Gruppo Piaggio e ai suoi prodotti, un autorevole endorsement che fa ben sperare per il successo commerciale dei suoi veicoli negli Usa.

ITALJET Italjet Dragster non è nuovo ai premi, il suo design conquista la critica fin dall’esordio come concept qualche anno fa ad EICMA. L’anno scorso è entrato in produzione, ma tutte le 499 unità – sia in versione 125 che 200 – sono andate sold out. Tra gli amanti dello scooter sportivo ci sono manager, personaggi dello spettacolo e non solo.

X-ADV Dopo tre scooter Made in Italy non poteva mancare lo scooter che più di tutti ha rivoluzionato il mercato negli ultimi anni: Honda X-ADV. Il “SUV a due ruote” giapponese, con l’occasione dell’Euro 5, s’aggiorna sotto tutti i punti di vista. Il suo spirito Adventure rimane invariato, anzi, le novità introdotte ne hanno aumentato ancor di più l’attitudine.

BMW C 650 GT Quasi a sorpresa, dato che il successo in Europa è stato minore del previsto, il giornalista di Forbes seleziona lo scooter Gran Turismo della Casa Bavarese. I punti di forza non mancano di certo, il C 650 GT è comodo e veloce, proprio come una vera Gran Turismo a 4 ruote. Il motore bicilindrico da 60 CV è perfetto per il commuting extraurbano ma anche per le autostrade.