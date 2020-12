NUOVO PIAGGIO BEVERLY 2021 Tempo di novità in casa Piaggio. La Casa di Pontedera non poteva che cominciare con il suo best seller, il Piaggio Beverly, che per il 2021 si da un’incipriata al naso e non solo. Infatti, con l’occasione del passaggio all’Euro 5, il Beverly si rinnova anche nelle motorizzazioni, nella dotazione tecnologica e anche nella ciclistica. Ecco come.

MOTORI EURO 5 L’aspetto estetico è senza dubbio quello che balza di più all’occhio, ma la novità principale si trova al di sotto delle plastiche. Per il nuovo Beverly arrivano due nuove motorizzazioni omologate Euro 5, da 300 cc e 400 cc. I motori della gamma HPE (High Performance Engine) portano in dote, oltre a minori emissioni, una dose extra di potenza. Il 300 incrementa del 23% il valore di potenza massima salendo fino a 25,8 CV a 8.000 giri/min con 26 Nm di coppia massima, il 400 – che sostituirà il vecchio 350 – segue il trend e sale fino a 35,4 CV a 7.500 giri/min con coppia massima di 37,7 Nm.

NUOVA CICLISTICA Il punto di forza del Beverly rimarrà, anche nel 2021, il suo telaio. Il doppia culla in tubi d’acciaio viene confermato, al suo fianco troveranno posto una nuova forcella Showa da 35 mm e una coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico della molla su 5 posizioni. Confermato l’impianto frenante mentre le misure degli pneumatici aumentano di sezione: 120 mm (contro 110) all’anteriore e 150 mm (contro i precedenti 140) al posteriore, sempre con ruote da 16 e 14 pollici.

DESIGN E TECNOLOGIA Come detto poc’anzi il nuovo look balza subito all’occhio. Il frontale è stato completamente ridisegnato e ora si caratterizza con nuove luci a LED. Anche i fianchi presentano un nuovo disegno più tornito e la coda ora è più “leggera” grazie allo spostamento del porta-targa vicino alla ruota posteriore. Migliorano le finiture, grazie a nuove cuciture doppie per la sella, mentre i cerchi hanno un design più sportivo a 7 razze sdoppiate. Con il nuovo design arriva anche una spolverata di tecnologia in più: la strumentazione ha uno schermo LCD da 5,5 pollici con connettività Bluetooth e fa il suo debutto il sistema Smart Key che permette di avviare lo scooter tenendo le chiavi comodamente in tasca. Per entrambe le motorizzazioni è disponibile anche la versione S che si caratterizza per i dettagli in grigio Grafite, la sella realizzata in due differenti materiali e i cerchi grigio opaco.