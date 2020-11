UBER… PIAGGIO Il contagio impazza, l’Italia è divisa in fasce di rischio, ma lo scooter rimane sempre un’ottima alternativa ai mezzi pubblici e alle automobili se ci si deve spostare all’interno delle metropoli. A differenza della prima ondata di marzo, concessionarie e officine rimangono aperte, ma per acquistare lo scooter… si può rimanere comodi sul divano di casa. Il Gruppo Piaggio ha pensato ad un sistema d’acquisto simile a quello del food delivery per i propri veicoli, scooter ma anche moto.

COSA POSSO FARE Senza alzare il sedere dal sofà si potrà scegliere il proprio veicolo dei sogni, configurarlo e valutare eventuali permute con la propria due ruote usata. Ovviamente si potrà fare affidamento comunque di formule agevolate di finanziamento o delle eventuali promozioni in corso, una volta fatto ciò lo scooter o la moto verranno recapitate direttamente a casa… proprio come il sushi al sabato sera.

Al netto di questa innovativa formula d’acquisto, la Casa di Pontedera tiene a comunicare che tutti i propri punti vendita e assistenza rimarranno aperti anche nelle regioni attualmente in “zona rossa”. Per recercisi sarà sufficiente compilare il modulo di autocertificazione e specificare che ci si sta recando presso un punto vendita per ricevere assistenza o valutare l’acquisto di un veicolo.

PAROLA A PIAGGIO Il Gruppo Piaggio commenta così la propria iniziativa: “È un segno concreto di vicinanza ai clienti e a tutti i motociclisti del più grande gruppo italiano, per continuare a proporre, alle condizioni più vantaggiose, la mobilità più sicura. Scooter e moto sono oggi la certezza di mobilità facile, economica e rispettosa di tutte le norme di distanziamento e sicurezza, sono la migliore garanzia di mobilità e libertà”.