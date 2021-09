Scooter elettrici

Piaggio 1, lo scooter elettrico di Pontedera, è pronto per debuttare nelle nostre città: già da settembre, infatti, arriva nelle concessionarie italiane. Prima di scoprire in quali versioni e a che prezzo, però, conosciamolo meglio.

Design

Motore, batteria e autonomia

Ciclistica

Versioni, colori e prezzi

Piaggio 1: lo scooter elettrico

DESIGN

Il Piaggio 1 mi ricorda il vecchio Zip, ma in una versione ancora più moderna. Sarà per le dimensioni delle ruote e lo scudo anteriore compatto, con la classica ''cravatta Piaggio'' al centro, che integra ai lati i fari a LED. Il codino, snello e slanciato, termina con il sottile gruppo ottico posteriore, anch’esso a LED. Lo scudo e le fiancate sono caratterizzati da un particolare motivo tridimensionale a esagoni, ispirato al logo Piaggio, mentre il doppio rivestimento della sella – alta 770 mm – ai lati, presenta un’inedita porzione con finitura lucida. Non manca la praticità dei classici scooter Piaggio: ci sono una pedana piatta e spaziosa, ma anche pratiche pedane estraibili per il passeggero.

Piaggio 1: il sistema keyless

STRUMENTAZIONE E COMANDI Al centro del manubrio un ampio display digitale LCD a colori da 5,5” dotato di sensore crepuscolare con modalità diurna e notturna, adattando sfondo e colore dei caratteri a seconda delle condizioni di luce rilevate. Attraverso il pulsante Mode, situato sia sulla strumentazione che sul blocchetto comandi sinistro, si possono consultare tutte le informazioni, come consumo di energia istantaneo e medio, tempo di viaggio, odometro totale e parziale. Nella parte inferiore del display, invece, viene visualizzata la modalità di guida, selezionabile tramite l’apposito pulsante Map sul blocchetto comandi destro. Grazie al sistema keyless, Piaggio 1 non necessita della tradizionale chiave, e può essere avviato utilizzando il telecomando e agendo su una pratica manopola, che sostituisce il classico commutatore di accensione. Non manca poi una presa USB, dotata di cover impermeabile in gomma, nel controscudo.

VEDI ANCHE

Piaggio 1: 2 le versioni, standard e Active

MOTORE, BATTERIA E AUTONOMIA

Piaggio 1 è spinto da un motore elettrico integrato nella ruota posteriore: la versione ciclomotore – Piaggio 1 – eroga 1,2 kW e ha una velocità limitata a 45 km/h, mentre la versione motociclo – Piaggio 1 Active – monta una unità da 2 kW e raggiunge una velocità massima di 60 km/h. Due le modalità di guida disponibili: Eco e Sport, alle quali si aggiunge la modalità Reverse, una retromarcia inseribile soltanto a veicolo fermo per facilitare la movimentazione di Piaggio 1 negli spazi ristretti. Nella modalità Eco, come è ovvio, si ottiene una maggiore autonomia della batteria, con la velocità limitata a 30 km/h e un'accelerazione più progressiva. Sport è invece la modalità di guida base, nella quale viene sfruttata tutta la potenza del motore.

PIaggio 1

BATTERIA Il Piaggio 1 è equipaggiato con una batteria agli ioni di litio della capacità di 1,4 kWh e del peso di 10 kg, mentre la versione 1 Active adotta una batteria con una capacità maggiore, 2,3 kWh, per un peso di 15 kg. La batteria, dotata di sistema KERS per il recupero dell'energia cinetica nelle fasi di decelerazione, è removibile in pochi secondi, scollegando il cavo che la connette al veicolo; dotata di maniglia, è facilmente trasportabile per poter effettuare comodamente la ricarica anche a casa o in ufficio. La batteria, posizionata nel vano sottosella, non compromette la funzionalità: Piaggio 1 è perciò l’unico e-scooter della sua categoria a offrire un vano sottosella capace di accogliere un casco full jet.

AUTONOMIA E RICARICA Ma quanto dura la batteria di Piaggio 1 e Piaggio 1 Active? Nel primo caso l'autonomia è fino a 55 km in modalità Eco e fino a 48 km in Sport, mentre per l'1 Active si arriva a 85 km in Eco e 66 in Sport. Il tempo standard necessario per una ricarica completa alla presa da 220 V è pari a 6 ore. La batteria garantisce un’ottima efficienza fino a 800 cicli di ricarica completi; superati gli 800 cicli la batteria conserva in ogni caso il 70% della sua capacità e rimane perfettamente utilizzabile.

PIaggio 1: il monobraccio anteriore

CICLISTICA

Contrariamente a quello che ci si potrebbe aspettare Piaggio 1 è un veicolo estremamente leggero: il peso è di 75 kg senza batteria, 79 kg la versione 1 Active. La ciclistica adotta le soluzioni tecniche dei tradizionali scooter Piaggio: il telaio, progettato per le prestazioni e le sollecitazioni dell’uso cittadino, è un monotubo in acciaio altoresistenziale con elementi in lamiera stampata, mentre sul fronte sospensioni troviamo all’anteriore un monobraccio con molla elicoidale e monoammortizzatore idraulico, mentre al retrotreno opera un doppio ammortizzatore idraulico. In merito all'impianto frenante trovano spazio freni a disco da 175 mm con comando idraulico, con la versione 1 Active dotata anche di frenata combinata CBS.

Piaggio 1: varianti più ''serie'' e con accostamenti cromatici più giovanili

VERSIONI, COLORI E PREZZI

Piaggio 1 è proposto in una duplice gamma colori, con 3 colorazioni ciascuna: Forever Grey, Forever White e Forever Black sono le 3 colorazioni più sobrie, mentre Sunshine Mix, Arctic Mix e Forest Mix sono 3 livree bicolore che ne esaltano l’anima più giovane e fresca. Nelle colorazioni Mix la sella ha una seduta caratterizzata da un rivestimento grigio, che crea un maggior contrasto con gli inserti laterali in nero lucido. La versione 1 Active si distingue esteticamente dalle altre due per i fregi rossi sul forcellone posteriore. Piaggio 1 e Piaggio 1 Active sono rispettivamente proposti al prezzo franco concessionario di 2.690 Euro e 3.290 Euro.