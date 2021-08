TRIBUTO Z1 Di recente Kawasaki ha presentato le novità - prevalentemente cromatiche – della gamma 2022, modelli già esistenti che per l’anno che verrà avranno piccoli aggiornamenti. Tra questi c’era anche la Z900RS, la naked retrò della Casa di Akashi, ma per lei le novità non si limitano alle semplici grafiche. Infatti, al fiano della Z900RS arriverà anche la nuova Z900RS SE, una versione con alte specifiche tecniche e non solo. La livrea Yellow Ball infatti è un omaggio alla Z1 del 1972 essendo passati ormai 50 anni dal suo debutto sul mercato.

CICLISTICA MIGLIORATA Detto della colorazione, che fa coppia con i cerchi e gli steli della forcella color oro, le novità arrivano anche nel comparto ciclistico. Nonostante il colore degli steli possa ingannare, la forcella rimane quella da 41 mm completamente regolabile presente già sulla Z900RS “standard”, in compenso c’è una nuova taratura per meglio sposarsi con la novità al posteriore, un mono ammortizzatore Öhlins S46, con camere separate per compressione ed estensione, il pistone in alluminio da 46 mm e il precarico molla da remoto con rinvio idraulico e manettino. Ma non è finita qui perché anche per quanto riguarda l’impianto frenante ci sono interessanti novità. All’anteriore arriva una coppia di pinze freno Brembo M4.32 con montaggio radiale, i dischi crescono fino a 300 mm di diametro, arriva una pompa radiale Nissin e le tubazioni in treccia metallica.

ATTESA PER IL PREZZO Per il resto non ci sono novità da segnalare. Il motore rimane il quatto in linea da 111 CV a 8.500 giri/min, l’elettronica prevede due livelli di traction control KTRC e poco altro come si confà ad una moto di questo segmento. Per il prezzo e la sua data di commercializzazione c’è ancora da attendere qualche tempo. Ovviamente vi terremo aggiornati.