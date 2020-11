MOTO STORICHE Per la serie “forse non tutti sanno che...”, nel 2021 si festeggia il 55esimo anniversario dello sbarco della Kawasaki W1 650 negli Stati Uniti, segnando l’arrivo della casa giapponese nel mercato delle “big bike” a stelle e strisce. All’epoca si trattava della moto di maggior cilindrata disponibile in Giappone, e negli anni successivi si è ritagliata lo status di cult per gli appassionati di tutto il mondo.

COME L’OCEANO Nel 2021 la W800 sarà disponibile nella nuova e affascinante colorazione Metallic Ocean Blue. Con i suoi 773 cm3 e i due cilindri paralleli, la posizione di guida rilassata, la sella imbottita e la strumentazione in stile tradizionale abbinata a una potenza discreta ma non esagerata, la W800 regala grande piacere di guida e una fluidità di marcia davvero impeccabili, specialmente nelle escursioni fuori città.

GUSTO RETRO’ Sono tanti i particolari che regalano alla W800 un look and feel davvero d’altri tempi, senza dimenticare però la tecnologia moderna: il faro tondo (dotato di luci a LED), così come le frecce, i parafanghi cromati, i silenziatori e gli stemmi del serbatoio, e gli specchietti grandi e ben posizionati.

PASSATO MODERNO La Z900RS è un altro modello dal gusto e dal sapore squisitamente classico, ispirato alle Kawasaki del passato, in particolare le Z1 Super Four uscite a metà degli anni Settanta. Colpiscono in particolar modo il serbatoio del carburante a goccia e la coda “duck tail”, nonché i pannelli laterali.

SOUND ORIGINALE Lo stile retrò si sposa, come nel caso della W800, a tecnologie al passo con i tempi, dagli aiuti elettronici per il pilota all’architettura del telaio, comodo e maneggevole. Il quattro cilindri con raffreddamento a liquido è dotato di controllo di trazione e frizione assistita e antisaltellamento. Lo scarico “quattro in uno” è stato progettato per richiamare il suono delle originali Kawasaki Z.

TRE COLORI I richiami al passato arrivano anche dalla strumentazione, analogica ma con un sottile LED multifunzione. Il faro anteriore a LED ha una cornice cromata, e lo stile ovale di quello posteriore (sempre a LED) farà scendere una lacrimuccia ai più nostalgici. Per il 2021, la Z900RS è disponibile nel classico Candytone Green, a cui si aggiungono il Metallic Spark Black ed Ebony.