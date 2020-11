LA PRIMA MOTO Si deve pur sempre iniziare da qualche parte, giusto? E perché non farlo con una delle piccole ma pepate 125 di Kawasaki? Nonostante l’assenza del salone della moto milanese, la casa giapponese ha presentato i modelli 2021 della naked Z125 e della sportiva Ninja 125.

KAWASAKI Z125 Con il suo telaio a traliccio a vista e le sue linee spigolose che ne evidenziano lo stile aggressivo, la Z 125 è mossa da un quattro tempi da 15 CV (11 kW), perfetto per i principianti e i più giovani: può essere infatti guidata con patente A1, A2 e B.

PER TUTTI Proprio pensando ai centauri con meno confidenza con una due ruote, la combinazione sella/manubrio/pedane è stata progettata per facilitare il controllo del mezzo. Al posteriore troviamo il mono Uni-Trak, mentre la forcella anteriore è una telescopica da 37mm di diametro (montata anche sulla Ninja 125). Display e strumentazione sono completamente digitali. In opzione, è possibile scegliere anche la sella bassa ''Ergo-Fit''.

TRE COLORAZIONI Come per le sorelle di cilindrata maggiore, anche per il 2021 la Z125 sarà disponibile in tre diverse combinazioni di colore: Candy Lime Green / Metallic Spark Black o Metallic Spark Black / Pearl Flat Stardust White / Metallic Flat Spark Black e, infine, Metallic Flat Spark Black / Metallic Spark Black.

NINJA 125 La versione carenata della piccola 125 giapponese mette in mostra la sua anima pistaiola e sportiva fino all’ultimo bullone. Il motore è lo stesso della Z125, ed è quindi guidabile con patente A1, A2 e B, ma il telaio è realizzato ispirandosi a quello della potente Ninja H2 Supercharged, con la dimensione dei tubolari scelta per offrire il massimo compromesso tra robustezza e manegevolezza.

IN STILE SBK Il look sportivo della Ninja è ulteriormente accentuato dal cupolino e dalla coda Supersport rialzata. Per il 2021, la piccola sportiva è disponibile nelle colorazioni: Lime Green / Ebony / Pearl Blizzard White.