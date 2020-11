NUOVA SPORTIVA Kawasaki e Rea vincono da 6 anni a questa parte il Campionato del Mondo SBK con la sportiva ZX-10 RR, una delle poche Race Replica a non utilizzare alette aerodinamiche e motori da oltre 200 CV (o quasi dato che la RR ne ha 201). Questo significa che il progetto è ancora validissimo ma una svecchiata serviva. Le voci si sono rincorse per tempo e ora sono diventate quasi una certezza: tra le 6 novità per il 2021 ci saranno anche le nuove ZX-10 R e ZX-10RR.

WEB DOCET La conferma, come spesso accade di recente, arriva direttamente dal web. Da qualche ora, infatti, circolano su internet degli scatti rubati che mostrano le nuove supersportive di Akashi. Da quel che si può vedere dalle foto il frontale sarà completamente inedito, con forte ispirazione alla sovralimentata H2. Cambiano anche i fianchetti e dietro al cupolino trova posto un nuovo display TFT, ciò fa presupporre che troveremo una suite di controlli elettronici di altissimo livello. Al momento sembrerebbero essere solo due le colorazioni: verde lime per la RR, nera con dettagli verdi la R, entrambe con finiture opache, ma è probabile che Kawasaki non si limiterà solo a questi due schemi colori.

POCHE MODIFICHE L’altra conferma che smaschera i piani di Kawasaki arriverebbe direttamente dal Dipartimento dei trasporti australiano, dove sono stati depositati alcuni documenti omologativi. A quanto si evince da questi documenti, non ci sarebbero grosse iniezioni di steroidi all’interno delle camere di combustione del motore Kawasaki. Niente cifre iperboliche ma confermati i 200 CV a 13.200giri/min per la ZX-10R e i 201 CV a 14.000 giri/min per la serie limitata (utile per rientrare nei regolamenti SBK) ZX-10RR. Ovviamente entrambi i motori sarebbero omologati Euro 5. Anche a livello ciclistico non sembrerebbero esserci grosse novità in vista: sospensioni Showa pluriregolabili, impianto frenante Brembo con pinze monoblocco a 4 pistoncini. Il peso? 194 kg o.d.m

ENTRO NOVEMBRE Per il momento è difficile dare ulteriori informazioni, ma nel corso di questo mese sapremo certamente come sarà la prossima moto del 6 volte Campione del Mondo Jonathan Rea. Due le date fissate da Kawasaki: 16 o 23 novembre 2021… Stay tuned.