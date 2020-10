IN ARRIVO Segnatevi sul calendario il 12 ottobre e il 23 novembre 2020: in quei giorni, Kawasaki presenterà un totale di sei nuovi modelli per il 2021. Dopo il restyling di Z900, Vulcan S, Ninja 1000SX e le bicilindriche 650. Il breve teaser rilasciato dalla filiale canadese della Casa di Akashi mostra sei moto coperte da un velo... virtuale. Gli unici dettagli che si possono vedere sono le ruote: tre di esse hanno cerchi a raggi con ruote dall'ampio diametro, le altre invece hanno gomme stradali e cerchi in lega.

L'IPOTESI Dopo ogni moto ''coperta'' segue una breve clip relativa all'habitat naturale del modello che verrà presentato il mese prossimo. La prima è una piccola off-road a ruote alte, seguita da un'altra compatta con cerchi a raggi pensata... per la pista: verosimilmente, visti i due elementi, può trattarsi di una supermotard. Ci saranno anche due moto che, con molta probabilità, saranno di piccola/media cilindrata e che strizzano l'occhio alla pista (Ninja 400 e 650 sono in pole position). Il video si conclude prima con una moto stradale a cui è abbinata una clip di una pista che - a occhio nudo - sembra il Nürburgring Nordschleife, la seconda a una moto ''dual'' pensata per il fuoristrada e per l'asfalto. Nel primo caso le ipotesi vertono verso la nuova Ninja ZX-10R, attesa da diverso tempo, mentre nel secondo caso si pensa a una KLR650. Bisogna comunque sottolineare che il teaser è stato Nordamerica.

Se le nostre ipotesi sono azzeccate o meno... lo scopriremo tra il 12 ottobre e il 23 novembre. Rimanete sintonizzati!