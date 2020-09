NUOVI COLORI Compatta e facile da guidare, la Kawasaki Vulcan S è pronta al 2021 con una nuova serie di colorazioni: Metallic Spark Black, Metallic Flat Raw Graystone o Ebony. Le nuove livree accompagnano un pacchetto collaudato e apprezzato, caratterizzato da un motore bicilindrico parallelo in linea da 649 cc, raffreddato a liquido, in grado di erogare 45 kW (60 CV).

COMODA E MANEGGEVOLE Anche se i valori di potenza e coppia non sono esagerati, la Vulcan S incarna tutti i tratti tipici di una Cruiser: maneggevolezza, comfort, sella bassa e morbida, rilassante posizione di guida con le gambe distese in avanti in tipico stile custom. Il tutto accompagnato da uno stile moderno e da una ciclistica destinata a chi predilige una guida dinamica. E grazie al “Kawasaki Ergo-Fit”, ogni pilota può cucirsi addossa la propria Vulcan S. Dal punto di vista ciclistico, si conferma il mono ammortizzatore asimmetrico con leveraggio progressivo, corredato da elementi tecnologici di livello come il corpo farfallato dotato di valvole a farfalla primaria e secondaria. I prezzi della Kawasaki Vulcan S m.y. 2021 verranno ufficializzati prossimamente.