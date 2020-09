LA ''ZETA'' SI FA BELLA Saldamente nella Top 10 delle moto più vendute in Italia, e tra le naked più vendute in Italia, la Kawasaki Z900 si aggiorna per il model year 2021. La naked media della Casa di Akashi ha visto un importante aggiornamento a fine 2019 con un’importante iniezione di tecnologia che abbiamo avuto modo di testare a fondo nella nostra prova su strada, ma anche di confrontarla con le dirette competitors nella maxi comparativa a 8 moto. Tra tutte, la Z900 è tra le poche del suo segmento a essere già equipaggiata con un motore Euro5 ready.

NUOVE COMBINAZIONI La Kawasaki Z900 m.y. 2021 si aggiorna soltanto nelle livree, mentre la combinazione di colori cambia rispetto al model year precedente: c’è la versione nera con telaio rosso (Metallic Spark Black Red) e nera con il telaio verde (o Metallic Flat Spark Black Green) per gli amanti del “quasi” total black, mentre la livrea bianca/nera/verde (Pearl Blizzard White / Metallic Spark Black) cambia con una variazione stilistica nei cerchi. Immancabile la versione da 95 CV idonea per la guida con patente A2, così come la versione Performance equipaggiata con cupolino fumè maggiorato, paraserbatoio in gel, coprisella in tinta e il terminale slip-on Akrapovič in fibra di carbonio. Il prezzo sarà comunicato prossimamente.