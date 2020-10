IN ARRIVO Se siete stati attenti, sul vostro calendario il 12 ottobre e il 23 novembre 2020 ci sono segnati due importanti appuntamenti. Oggi e settimana prossima, Kawasaki presenterà un totale di sei nuovi modelli per il 2021. Dopo il restyling di Z900, Vulcan S, Ninja 1000SX e le bicilindriche 650. Il breve teaser rilasciato dalla filiale canadese della Casa di Akashi mostra sei moto coperte da un velo... virtuale. Per vedere il video, basta cliccare qui.

APPUNTAMENTO ALLE 15,00 In questo articolo invece trovate la diretta streaming dell'evento nel quale Kawasaki presenterà - con molta probabilità - due nuovi modelli. O meglio, pare che si tratti di due versioni di una nuova moto che si aggiorna con l'Euro5. Per scoprire se effettivamente sarà così o no... dobbiamo aspettare le 15,00, orario in cui la Casa di Akashi presenterà ufficialmente le prime novità.