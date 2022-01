Kawasaki: la famiglia Z celebra il 50° anniversario con una serie speciale

Kawasaki presenta le Z50th anniversario, naked che raccolgono l'eredità lasciata dal primo modello Z cinquant'anni dopo la sua nascita e celebrano il traguardo con una speciale livrea. Dalla Super Four Z1 del 1972 ecco le 4 moto in versione speciale: scopriamo Z650, Z650RS, Z900 e Z900RS in versione Z50th.

Z900 50TH Per la versione 50th anniversario della supernaked Z900 arriva la colorazione Firecracker Red della Z1100GP, il modello Z raffreddato ad aria che dominava negli anni 80. Questa tonalità di rosso, presente anche sulla leggendaria GPZ900R, era il colore distintivo di Kawasaki per l’epoca. Sulla Z900 50th troviamo anche gli steli della forcella rifiniti in oro, mentre il telaio è nero lucido. Questa speciale versione della Z900 sarà disponibile sia a piena potenza che in versione per patente A2 da 70 kW.

La Kawasaki Z900 50th anniversario

Z650 50TH Anche per la media, la Z650, arriva la speciale colorazione celebrativa: rispetto alla versione standard, oltre alla colorazione rossa, troviamo l'emblema ''Z'' ed il logo Kawasaki rifiniti in oro. Allo stesso modo ci sono cerchi color rosso con dettagli argentati, la sella realizzata in un pellame speciale e il logo celebrativo ''Z 50th'' sul parafango anteriore.

Kawasaki Z650 50th anniversario

Z650RS e Z900 RS 50TH Potevano forse sottrarsi a questa operazione nostalgia le naked che più richiamano la Z1? Ovviamente no e difatti anche le modern classic Z650RS – qui trovate la mia prova – e Z900RS si fregiano di questa speciale versione 50th anniversario. Per questi modelli è stato sviluppato uno speciale processo di verniciatura, con i colori caramellati del serbatoio e della carrozzeria applicati a strati per far risaltare una texture profonda e lucida. I telai di entrambe sono rifiniti in nero lucido e, come sulla Z650, la sella prevede l’utilizzo di un pellame speciale, con trama e cuciture differenti rispetto a quella presente sui rispettivi modelli standard. Completano il quadro i cerchi color oro ed emblemi ''Double Overhead Camshaft'' che ricordano il passato e mostrano con orgoglio il logo ''Z 50th'' sulla parte superiore del serbatoio. I coperchi laterali della Z900RS, infine, presentano l’emblema ''DOHC''.

La Kawasaki Z650RS 50th anniversario

COLORI, USCITA E PREZZI Le versioni Z50th anniversario sono disponibili nei colori Firecracker Red per Z650 e Z900, mentre per le versioni retrò Z650RS e Z900RS c'è la livrea Candy Diamond Brown. Al momento non c'è nessuna comunicazione ufficiale in merito a quando le Z50th anniversario saranno disponibili nei concessionari, né sul loro prezzo. Vi terremo aggiornati.

La Kawasaki Z900RS 50th anniversario

Pubblicato da Michele Perrino, 10/01/2022