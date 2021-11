Zontes ZT125-GK e ZT350-GK, nuove naked in doppia cilindrata a EICMA

ZERO 1 Articoli

Per la prima volta Zontes propone un nuovo modello in doppia motorizzazione. Si tratta della serie GK, naked che debutta in versione 125 e 350: scopriamo motore, ciclistica e scheda tecnica delle nuove ZT125-GK e ZT350-GK.

125

350

Zontes ZT125-GK

La piccola ottavo di litro, che affianca la G1 – qui la prova video – e la U – qui la prova – monta il monocilindrico raffredato a liquido da 125 cc, qui capace di esprimere 14,6 CV a 9.000 giri/min. Al telaio sono abbinati una forcella a steli rovesciati e un monoammortizzatore posteriore, mentre i cerchi da 17'' a raggi montano pneumatici 110/70 e 130/70.

ZT125-GK Tipo Monocilindrico raffreddato a liquido, SOHC 4 Cilindrata 125 CC Alesaggio x Corsa 52 x 58,7 Rapporto di compressione 12,5:1 Potenza massima 10,8 kW@9000 rpm Alimentazione Iniezione elettronica Lunghezza massima 1.975 mm Altezza massima 1.125 mm Larghezza massima 870 mm Altezza da terra 195 mm Freno anteriore A disco con ABS Freno posteriore A disco con ABS Sospensione anteriore A steli rovesciati Sospensione posteriore Monoammortizzatore Copertura anteriore 110/70-17 Copertura posteriore 130/70-17

Zontes ZT350-GK

Anche per la più grande c'è un monocilindrico raffreddato a liquido, qui con 347 cc di cilindrata, che fa segnare 39 CV a 9.500 giri/min. Come sulla sorellina più piccola ci sono una forcella a steli rovesciati e un monoammortizzatore al posteriore, ma i cerchi da 17'' qui ospitano pneumatici di sezione maggiore, rispettivamente 120/70 e 160/60.

T350-GK Tipo Monocilindrico raffreddato a liquido, DOHC 4 Cilindrata 347,7 CC Alesaggio x Corsa 84,5 x 62 Rapporto di compressione 12,3:1 Potenza massima 29 kW@9500 rpm Alimentazione Iniezione elettronica Lunghezza massima 2.070 mm Altezza massima 1.120 mm Larghezza massima 845 mm Altezza da terra 170 mm Freno anteriore A disco con ABS Freno posteriore A disco con ABS Sospensione anteriore A steli rovesciati Sospensione posteriore Monoammortizzatore Copertura anteriore 120/70ZR17 Copertura posteriore 160/60ZR17

Pubblicato da Michele Perrino, 24/11/2021